Группа японских и американских ученых в процессе экспериментов с участием 100 тысяч человек установила, что ген β-Klotho (KLB), имеющийся у 42% людей, контролирует желание употребления спиртного. Детали исследования «алкогольного» гена приводятся на портале PNAS.
В экспериментах задействовали мужчин и женщин разных возрастных категорий. Ученые-генетики сравнили образцы крови у добровольцев и выяснили, что высокий показатель β-Klotho ограничивает тягу человека к алкоголю.
Далее были проведены эксперименты на лабораторных грызунах. В опытах участвовали две группы - одна с «алкогольным» геном, вторая - без. Через определенное время выяснилось, что наблюдаемые мыши без гена имеют сильную алкогольную зависимость, а представители другой равнодушны к спиртному.
Выявленный «алкогольный» ген не только контролирует желание употребления алкоголя, но и может избавить пациента от пагубной привычки. Исследования в этом направлении продолжаются.
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