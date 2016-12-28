Американские ученые из Института Скриппса нашли способ избавления от алкоголизма. Победить пагубное пристрастие можно с помощью точечного воздействия на определенные нейроны головного мозга, которые формируют алкогольную зависимость.

Ученые давно установили: регулярное употребление спиртного может активировать определенную группу нейронов. И чем чаще …