11
59
05
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые: бананы помогают в борьбе с вирусными заболеваниями

Ученые: бананы помогают в борьбе с вирусными заболеваниями

Международная группа ученых из 26 стран неожиданно открыла лечебные свойства бананов. Как выяснилось, этот известный во всем мире фрукт может бороться с вирусами гриппа, гепатита C и ВИЧ.
По словам ученых, в составе бананов имеются белки и гликопротеины лектины, которые 

28 декабря 2016, 09:40
Ученые бьют тревогу: гепарды скоро исчезнут с лица Земли

Ученые бьют тревогу: гепарды скоро исчезнут с лица Земли

Ученые прогнозируют в недалеком будущем исчезновение гепардов с лица Земли. Зоологическое общество Лондона и Общество по охране дикой природы осуществили исследование, в процессе которого установили, что на нашей планете остается 7-10 тысяч особей. Популяция азиатских и африканских гепардов на Земле 

27 декабря 2016, 04:13
Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир

Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир

Бельгийские ученые установили, что основную роль в появлении метастазов раковых опухолей играют жировые отложения. Клетки рака попадают в другие органы и ткани с помощью лимфатических сосудов, которые образуются посредством жировых отложений в человеческом теле. Результаты исследований появились на страницах издания 

27 декабря 2016, 02:34
Ученые сравнили уровень знаний британских и российских первоклассников

Ученые сравнили уровень знаний британских и российских первоклассников

Ученые провели сравнительный анализ уровня знаний у английских и российских первоклассников. В результате исследования эксперты из Высшей школы экономики и Университета Дарема выяснили, что российские дети приходят в школу с лучшей подготовкой, но впоследствии британцы их опережают.
В процессе своей 

27 декабря 2016, 01:19
Ученые: Строгие диеты могут стать причиной алкогольной зависимости

Ученые: Строгие диеты могут стать причиной алкогольной зависимости

Американские ученые определили связь между строгими диетами и склонностью людей к алкоголизму. Она была установлена в результате десятилетних исследований с участием 1300 добровольцев. По словам специалистов, человек, потребляющий менее 900 калорий в день, на 30% быстрее получает алкогольную зависимость.
Ученые 

27 декабря 2016, 12:49
Ученые определили, как новогодние праздники влияют на мозг человека

Ученые определили, как новогодние праздники влияют на мозг человека

Английские ученые осуществили серию исследований, чтобы определить влияние новогодних праздников на человека. В преддверии Нового года в организме людей в большей степени вырабатываются гормоны счастья: серотонин и дофамин. Соответственно, начинают активнее функционировать некоторые отделы головного мозга.
У ряда людей многолетний 

27 декабря 2016, 10:46
Ученые открыли ген алкоголизма

Ученые открыли ген алкоголизма

Ген KLB отвечает за пристрастие человека к алкоголизму и количество спиртного, которое он может выпить. Ученые утверждают, что стимуляция активности выявленного гена может использоваться для подавления тяги к спиртному.
Открытие сделал коллектив американских ученых из университета Техаса в результате серии 

29 ноября 2016, 06:56
Ученые нашли причину возникновения шизофрении

Ученые нашли причину возникновения шизофрении

По мнению ученых из Университета Калифорнии, появление шизофрении связано с редкими генетическими мутациями. Эксперты выявили 8 областей генома, мутации в которых увеличивают риск возникновения этого психического заболевания в 60 раз. Об этом сообщает Nature Genetics.
Специалисты из Сан-Диего под 

23 ноября 2016, 02:44
Ученые: в ДНК человека остается все меньше генов неандертальцев

Ученые: в ДНК человека остается все меньше генов неандертальцев

Ученые определили, что из ДНК современных людей начинают постепенно исчезать гены неандертальцев, что происходит из-за естественного отбора. По мнению исследователей, в скором времени в геноме человека не останется и следа от ДНК неандертальцев.

Специалист из университета Калифорнии Грэм Куп утверждает, что 

9 ноября 2016, 04:20
Ученые разработали вакцину против алкоголизма

Ученые разработали вакцину против алкоголизма

Американские ученые создали инновационную вакцину против алкоголизма с помощью гена, отвечающего за плохие привычки. Принцип действия вакцины заключается в том, чтобы вызывать у пациентов отвращение к алкогольным напиткам. 
Разработанный учеными препарат от алкоголизма развивает в людях непереносимость спиртного. Это средство уже 

8 ноября 2016, 07:03
Ученые сумели увеличить продолжительность жизни на 60%

Ученые сумели увеличить продолжительность жизни на 60%

Ученые сумели выявить ген, при выключении которого можно на 60% повысить продолжительность жизни. В исследовании были задействованы дрожжевые клетки. Как отмечается на страницах издания Cell Metabolism, эти эксперименты могут оказаться первым реальным шагом к появлению методики продления человеческой жизни.
Ученые 

31 октября 2016, 10:30
Ученые выяснили, как избавиться от алкоголизма

Ученые выяснили, как избавиться от алкоголизма

Американские ученые из Института Скриппса нашли способ избавления от алкоголизма. Победить пагубное пристрастие можно с помощью точечного воздействия на определенные нейроны головного мозга, которые формируют алкогольную зависимость.

Ученые давно установили: регулярное употребление спиртного может активировать определенную группу нейронов. И чем чаще 

13 сентября 2016, 04:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна