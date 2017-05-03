В Кентском государственном университете установили, что любовь к соцсетям может быть заложена у человека на генетическом уровне. Об этом исследователи рассказали на конференции Международной ассоциации коммуникаций в Сан-Диего.
В процессе многочисленных экспериментов ученые проанализировали экологические и генетические факторы, которые влияют на желание пользоваться соцсетью. В работе учитывались и результаты опроса, проведенного в Соединенных Штатах.
Как утверждается, стремление находить друзей в Сети продиктовано аддитивными генетическими особенностями. В перспективе исследователи намерены и дальше определять степень влияния генетики на коммуникацию людей. Нынешнее открытие будет очередным импульсом для изучения поведения человека в обществе.
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