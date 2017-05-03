Ученые открыли у жителей Тибета гены сверхспособностей В процессе генетических исследований специалисты установили, что у обитателей Тибета присутствует один уникальный ген. Именно он, поясняют эксперты, обуславливает сверхспособности этих людей.

Ученые назвали его «геном выживания». Оказывается, его нет ни у одного из народов земного шара. Это обстоятельство может …