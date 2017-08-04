Теперь, если в доме есть приборы учета, плата за общедомовые нужды должна рассчитываться исключительно по ним. Документ, устанавливающий это правило, опубликовала «Российская газета». Он вступил в силу 30 июля. До сих пор жильцы находились во власти управляющей компании, которая и решала, как им платить: исходя из показаний счетчиков или по нормативам. Новый порядок предоставляет собственникам право провести собрание и выбрать другой способ расчетов из числа предлагаемых законом. По словам экспертов, платеж за ОДН зависит также от количества проживающих в квартире. Если их один-два человека, то установленный УК норматив будет выгоднее, а для большой семьи предпочтительна оплата по счетчикам.
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