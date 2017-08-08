Почти три четверти россиян считают, что их регионы больше нуждаются в реновации жилищного фонда, чем Москва. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 59 процентов респондентов пожаловались на неудовлетворительное состояние зданий в родных субъектах. На отсутствие такой проблемы указали только 34 процента опрошенных. 42 процента заявили о необходимости реализации программы реновации во всей стране, 47 процентов уверены, что существуют и куда более острые вопросы, требующие незамедлительного решения.
|
Придется платить по-новому: о новом порядке расчетов за общедомовые нужды
|
4 августа 2017, 02:20
|
В Самаре может подорожать новое жилье
|
4 августа 2017, 10:33
|
Каждый третий россиянин добывает еду, как в «лихие девяностые»
|
1 августа 2017, 01:07
|
Некоторым самарцам купят новое жилье
|
1 августа 2017, 12:08
|
Самарская область вылетела из жилищного топа
По итогам первого полугодия Самарская область заняла 12-е место среди регионов России по объему ввода жилья в эксплуатацию. По данным портала Единого реестра застройщиков, в лидерах отрасли находятся Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан, Ростовская, Свердловская и …
|
31 июля 2017, 11:50
|
Как экономят россияне?
Наиболее популярным способом сэкономить признана охота за скидками и промо-акциями. Именно таким образом стараются уменьшить свои расходы свыше трети (36%) участников исследования, проведенного холдингом «Ромир».
|
20 июля 2017, 05:39
|
Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
|
19 июля 2017, 11:18
|
ВЦИОМ: Чего боятся россияне?
Специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения провели очередной опрос на тему основных страхов россиян. Как выяснилось, за последние полгода многие пункты обновились.
|
17 июля 2017, 12:14