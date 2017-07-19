Свыше 58% россиян испытывают неудобства по поводу погодных аномалий летом 2017 года. При этом 60% из них заявили в связи с этим о плохом самочувствии и настроении. Таковы последние итоги опроса ВЦИОМ.
Подобная тенденция отмечается во всех российских регионах, как в городах, так и в сельской местности. Исключением являются только Сибирский и Северо-Кавказский округа.
Порядка 73% опрошенных сетуют на слишком большое количество осадков, 52% - на невысокую для этого времени года температуру, а 18%, напротив, говорят о нетипично жаркой погоде.
Как гласят результаты исследования, влияние погодных аномалий на себе ощущают 45% опрошенных возрастной категории от 18 до 24 лет, 57% мужчин, 72% людей старше 60 лет и 67% женщин. Большинство опрошенных объясняют нетипичную погоду лета 2017-го изменением климата, а также глобальным потеплением, таянием ледников и нерациональным использованием человеком природных ресурсов (11%).
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