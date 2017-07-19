О том, чтобы перебраться в другую страну, думают 10% россиян. Это на 3% меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как выяснили эксперты, 89% не хотели бы покидать Россию - это максимум за …