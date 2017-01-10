Сегодня, 10 ноября, из Сызрани отправился первый в России поезд с новобранцами, оборудованный вагоном-рестораном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Министерство обороны обязало воинские подразделения кормить призывников в спецвагонах, если к месту службы на поезде нужно добираться более суток.

До сих пор …