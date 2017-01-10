Специальные российские подразделения по кибербезопасности вошли в топ-5 после Соединенных Штатов, КНР, Великобритании и Южной Кореи. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Zecurion Analytics, которая занимается разработкой программного обеспечения для защиты данных от утечек. Эксперты учитывали военные бюджеты стран, особенности их стратегий кибербезопасности и прочие данные.
Сильнейшие в мире "кибервойска" численностью в 900 человек у Соединенных Штатов. Финансирование на эту сферу исследователи оценили в $7 млрд в год.
Китайская "хакерская армия" насчитывает 20 тыс. человек, однако обходится бюджету в $1,5 млрд. Британские показатели - $450 млн на 2 тыс. человек. В Южной Корее - $400 млн на 700 человек. В России – $300 млн на 1 тыс. человек. В рейтинге наиболее эффективных "киберармий" также находятся Германия, Франция, Северная Корея и Израиль.
Эксперты говорят, что существование такого рода специальных структур официально признают лишь нескольких десятков государств. На самом деле ими располагают свыше 100 стран на планете.
|
Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2017 году гаджетов
|
30 декабря 2016, 12:28
|
СГЭУ вошел в десятку самых востребованных вузов России
Самарский государственный экономический университет вошел в топ-10 наиболее востребованных вузов России по специальностям сферы управления - экономика, финансы и юриспруденция.
Рейтинг опубликован агентством «Россия сегодня». Специалисты оценили более 50 университетов по критериям доли выпускников, получивших направление на работу, доли средств, поступающих …
|
29 декабря 2016, 02:03
|
Forbes назвал главные бестселлеры 2016 года
|
26 декабря 2016, 04:21
|
Эксперты составили рейтинг самых читающих российских городов
|
26 декабря 2016, 02:23
|
Новобранцев из Сызрани будут кормить в вагонах-ресторанах
Сегодня, 10 ноября, из Сызрани отправился первый в России поезд с новобранцами, оборудованный вагоном-рестораном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Министерство обороны обязало воинские подразделения кормить призывников в спецвагонах, если к месту службы на поезде нужно добираться более суток.
До сих пор …
|
10 ноября 2016, 02:32
|
Российская лаборатория А-100 «Премьер» впервые поднялась в воздух
Российская летающая лаборатория для испытания агрегатов суперсовременного отечественного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» впервые поднялась в воздух. О первом полете сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную приборостроительную корпорацию.
|
25 октября 2016, 03:35
|
Четыре военкомата в Самарской области ликвидируют с 1 декабря
|
5 октября 2016, 04:54
|
СМИ: В Швеции заговорили о «секретной» угрозе со стороны РФ
|
19 сентября 2016, 09:19