Военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону подготовил обращение к лицам, уклоняющимся от военной службы. Им предлагают явиться с повинной, что станет смягчающим обстоятельством.
«Органами военного следствия осуществляется розыск лиц, совершивших уклонения от исполнения обязанностей военной службы (и иные преступления).
Жизнь человека, находящегося в розыске за совершение подобных деяний, тяжела: нет возможности устроиться на достойную работу, получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь, оформить заключение брака и рождение детей, получить новый паспорт, обратиться в органы государственной власти и управления для решения как больших, так и маленьких, но нужных проблем и забот.
Каждый день приходится опасаться, что Ваше местонахождение станет известно правоохранительным органам государства и Вы будете заключены под стражу.
Вместе с тем Законом предусмотрена в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, явка с повинной.
Бесконечно скрываться невозможно, необходимо заявить о себе в органы военной прокуратуры, либо военного следствия, после чего появится возможность встать на воинский учет в военкомате, получить надлежащие документы, не скрываться и вести нормальную честную жизнь.
В связи с изложенным Вам надлежит явиться по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 94, военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону.
Именно в военном следственном отделе по Самарскому гарнизону находится уголовное дело в отношении Вас, что позволит наиболее быстро принять решение в отношении Вас.
При этом Вас внимательно выслушают, постараются понять причины, побудившие Вас совершить содеянное, организуют тщательную проверку Ваших доводов о причинах содеянного Вами, а также организуют обследование состояния Вашего здоровья высококвалифицированными специалистами Самарского военного госпиталя.
Если Вы не желаете или не имеете возможности явиться в военный следственный отдел по Самарскому гарнизону, можете обратиться в любой иной орган военного следственного отдела по месту своего нахождения, либо в органы внутренних дел».
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