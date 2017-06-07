Госдума отклонила необычную инициативу: было предложено ввести повышенный налог для тех, кто уклонился от службы в армии, сообщает "Российская газета".

Мужчине, который без законных причин проигнорировал свой долг, предлагалось до 45 лет отдавать государству пятую часть всех доходов. То есть 20 …