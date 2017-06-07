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Бункер S

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6 июня 2017, 03:20
267 самарцев уклоняются от работы чиновниками

267 самарцев уклоняются от работы чиновниками

В Самарской области на призывные пункты не явились 267 человек, сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.  

«Тем, кто незаконно не проходил военную службу до 27 лет, уже военный билет не выдают, а выдают справку, что не проходил военную службу 

14 апреля 2017, 03:23
Самарские призывники будут служить учеными

Самарские призывники будут служить учеными

Среди самарских призывников выявили двух одаренных парней, которые будут служить в армии в научной роте. Об этом 14 апреля сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. Всего по итогам весенне-летней призывной кампании на службу в ряды ВС призовут 3500 молодых 

14 апреля 2017, 03:03
Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ

Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ

В Совете Федерации выступили против инициативы Госдумы об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. По мнению сенаторов, план по набору новичков в российскую армию и так выполняется. Кроме того, данное предложение кардинально расходится с курсом на постепенный переход 

27 марта 2017, 03:30
В Самарской области военные священники сокращают число уклонистов от армии

В Самарской области военные священники сокращают число уклонистов от армии

В Самаре прошла конференция полковых священников ЦВО ВС РФ. Возрождение института военного духовенства в России активно началось с 2009 года при поддержке главы государства. Сегодня при военных частях страны работают более 150 священнослужителей РПЦ, также есть имамы, лама и один 
20 октября 2015, 05:23
Госдума отказалась вводить налог на уклонистов

Госдума отказалась вводить налог на уклонистов

Госдума отклонила необычную инициативу: было предложено ввести повышенный налог для тех, кто уклонился от службы в армии, сообщает "Российская газета".

Мужчине, который без законных причин проигнорировал свой долг, предлагалось до 45 лет отдавать государству пятую часть всех доходов. То есть 20 

19 ноября 2013, 11:52
Общее количество уклонистов в России в 2012 году составило 8,7 тысячи человек

Общее количество уклонистов в России в 2012 году составило 8,7 тысячи человек

Заявил в среду начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Виктор Глотов, сообщает РИА "Новости".

"Количество уклонистов несколько снизилось в 2012 году и составило 8 794 человека, но мы меньше призывали, чем в 2011 году. Наибольшее количество 

13 марта 2013, 11:44
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