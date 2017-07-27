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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Уклонисты от армии не смогут работать в госорганах на протяжении 10 лет

Уклонисты от армии не смогут работать в госорганах на протяжении 10 лет

Гражданам, не прошедшим военную службу без законных оснований, запрещается состоять на государственной службе в течение десяти лет. Такой указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее действовал закон, который пожизненно запрещал всем уклонистам занимать госдолжности. Но в 2014 году Конституционный суд 

27 июля 2017, 01:09
СоюзМаш: Выполняя поручения президента

СоюзМаш: Выполняя поручения президента

Самарское региональное отделение СоюзМаш России принимает участие в обсуждении механизма реализации поручений, которые дал президент России Владимир Путин. Напомним, что 27 июня в Ижевске состоялось расширенное совместное заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В частности 

20 июля 2017, 09:31
Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета

Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал постановление о награждении президента самарского АО «Жигулевское пиво» Юрия Сапрунова Орденом Почета. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, работникам 
17 июля 2017, 10:37
Самарский заключенный планировал покушение на президента и теперь просит Путина о помиловании

Самарский заключенный планировал покушение на президента и теперь просит Путина о помиловании

Уроженец Казахстана, который сейчас отбывает наказание в самарской колонии, попросил Владимира Путина о помиловании. Гражданин соседнего государства был осужден в 2013 году за подготовку покушения на президента РФ. «Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам 
11 июля 2017, 01:34
Путин в поле: Фермер из Италии трактором и плугом создал огромный портрет российского президента

Путин в поле: Фермер из Италии трактором и плугом создал огромный портрет российского президента

Итальянский фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга сделал на поле огромное изображение российского лидера. Это посвящение предстоящему саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге, информирует ANSA.
Слева от изображения большими буквами выведена фамилия президента России. Поле, на котором работает Гамбарин, 

5 июля 2017, 08:06
Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел

Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону подготовил обращение к лицам, уклоняющимся от военной службы. Им предлагают явиться с повинной, что станет смягчающим обстоятельством.
 
«Органами военного следствия осуществляется розыск лиц, совершивших уклонения от исполнения обязанностей военной службы 

7 июня 2017, 08:00
267 самарцев уклоняются от работы чиновниками

267 самарцев уклоняются от работы чиновниками

В Самарской области на призывные пункты не явились 267 человек, сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.  

«Тем, кто незаконно не проходил военную службу до 27 лет, уже военный билет не выдают, а выдают справку, что не проходил военную службу 

14 апреля 2017, 03:23
В Самарской области военные священники сокращают число уклонистов от армии

В Самарской области военные священники сокращают число уклонистов от армии

В Самаре прошла конференция полковых священников ЦВО ВС РФ. Возрождение института военного духовенства в России активно началось с 2009 года при поддержке главы государства. Сегодня при военных частях страны работают более 150 священнослужителей РПЦ, также есть имамы, лама и один 
20 октября 2015, 05:23
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