Президент России Владимир Путин ограничил десятью годами запрет на работу в госорганах уклонистов от армии. Напомним, начиная с 2014 года в нашей стране действовал закон, в соответствии с которым этот запрет был бессрочным. Конституционный суд счел эту норму не соответствующей основному законодательству. Напомним, когда инициативу обсуждали в Совете Федерации, ее сторонники заявили, что новый закон должен «побудить молодых людей задуматься о репутационных потерях при уклонении от армии, но оставить уклонистам шанс».
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Уклонисты от армии не смогут работать в госорганах на протяжении 10 лет
Гражданам, не прошедшим военную службу без законных оснований, запрещается состоять на государственной службе в течение десяти лет. Такой указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Ранее действовал закон, который пожизненно запрещал всем уклонистам занимать госдолжности. Но в 2014 году Конституционный суд …
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27 июля 2017, 01:09
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СоюзМаш: Выполняя поручения президента
Самарское региональное отделение СоюзМаш России принимает участие в обсуждении механизма реализации поручений, которые дал президент России Владимир Путин. Напомним, что 27 июня в Ижевске состоялось расширенное совместное заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В частности …
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20 июля 2017, 09:31
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Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета
Президент России Владимир Путин подписал постановление о награждении президента самарского АО «Жигулевское пиво» Юрия Сапрунова Орденом Почета. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, работникам …
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17 июля 2017, 10:37
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Самарский заключенный планировал покушение на президента и теперь просит Путина о помиловании
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11 июля 2017, 01:34
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Путин в поле: Фермер из Италии трактором и плугом создал огромный портрет российского президента
Итальянский фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга сделал на поле огромное изображение российского лидера. Это посвящение предстоящему саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге, информирует ANSA.
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5 июля 2017, 08:06
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Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону подготовил обращение к лицам, уклоняющимся от военной службы. Им предлагают явиться с повинной, что станет смягчающим обстоятельством.
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7 июня 2017, 08:00
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267 самарцев уклоняются от работы чиновниками
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14 апреля 2017, 03:23
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В Самарской области военные священники сокращают число уклонистов от армии
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20 октября 2015, 05:23