|
В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было …
|
26 ноября 2018, 01:57
|
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
|
26 ноября 2018, 01:45
|
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы
|
26 ноября 2018, 01:16
|
В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон
|
26 ноября 2018, 12:25
|
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
|
26 ноября 2018, 11:55
|
Парня, бегавшего от армии, задержали в Тольятти
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти молодого человека, который бегал от армии. Его заметил экипаж вневедомственной охраны на улице Ярославской. При виде патрульной машины мужчина попытался убежать. Такое поведение показалось стражам порядка странным, они решили задержать подозрительного человека.
Во время выяснения его …
|
28 февраля 2018, 10:33
|
Уклонистам дали шанс послужить в госорганах
|
27 июля 2017, 09:11
|
Уклонисты от армии не смогут работать в госорганах на протяжении 10 лет
Гражданам, не прошедшим военную службу без законных оснований, запрещается состоять на государственной службе в течение десяти лет. Такой указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Ранее действовал закон, который пожизненно запрещал всем уклонистам занимать госдолжности. Но в 2014 году Конституционный суд …
|
27 июля 2017, 01:09
|
Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону подготовил обращение к лицам, уклоняющимся от военной службы. Им предлагают явиться с повинной, что станет смягчающим обстоятельством.
|
27 ноября 2017, 02:40