267 самарцев уклоняются от работы чиновниками В Самарской области на призывные пункты не явились 267 человек, сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. «Тем, кто незаконно не проходил военную службу до 27 лет, уже военный билет не выдают, а выдают справку, что не проходил военную службу …