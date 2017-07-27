Гражданам, не прошедшим военную службу без законных оснований, запрещается состоять на государственной службе в течение десяти лет. Такой указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Ранее действовал закон, который пожизненно запрещал всем уклонистам занимать госдолжности. Но в 2014 году Конституционный суд постановил скорректировать эту норму и сделать соответствующей Конституции РФ.
Также в новом законе указано, что сотрудник должен быть уволен со своего рабочего места в течение 10 дней, если работодателю пришло уведомление от военного комиссариата о том, что работник уклоняется от военной службы.
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