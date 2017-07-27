  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/uklonisty-ot-armii-ne-smogut-rabotat-v-gosorganah-na-protyazhenii-10-let/27072017-1309
2
27
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Уклонистам дали шанс послужить в госорганах

Уклонистам дали шанс послужить в госорганах

Президент России Владимир Путин ограничил десятью годами запрет на работу в госорганах уклонистов от армии. Напомним, начиная с 2014 года в нашей стране действовал закон, в соответствии с которым этот запрет был бессрочным. Конституционный суд счел эту норму не соответствующей 

27 июля 2017, 09:11
Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел

Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону подготовил обращение к лицам, уклоняющимся от военной службы. Им предлагают явиться с повинной, что станет смягчающим обстоятельством.
 
«Органами военного следствия осуществляется розыск лиц, совершивших уклонения от исполнения обязанностей военной службы 

7 июня 2017, 08:00
267 самарцев уклоняются от работы чиновниками

267 самарцев уклоняются от работы чиновниками

В Самарской области на призывные пункты не явились 267 человек, сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.  

«Тем, кто незаконно не проходил военную службу до 27 лет, уже военный билет не выдают, а выдают справку, что не проходил военную службу 

14 апреля 2017, 03:23
Работы мало: 30 самарцев бьются за кресло чиновника

Работы мало: 30 самарцев бьются за кресло чиновника

В Самарской области на одну вакансию приходится 8 желающих, выяснили в службе исследований HeadHunter. Сложнее всего сейчас найти работу кандидатам из сферы «Госслужба», где на одно место претендует 30 человек. Также высока конкуренция - от 13 до 15 соискателей - 

12 апреля 2017, 05:10
Минкомсвязи РФ запустило интернет-сайт «Госслужба»

Минкомсвязи РФ запустило интернет-сайт «Госслужба»

В Сети появился портал «Госслужба», на котором российские министерства и ведомства должны размещать информацию об открытых вакансиях. Отозваться на предложение о работе в госструктурах может любой желающий. Помимо сведений о вакансиях, на сайте публикуются данные о структуре исполнительных госорганов РФ, 

27 мая 2016, 03:15
В Самарской области военные священники сокращают число уклонистов от армии

В Самарской области военные священники сокращают число уклонистов от армии

В Самаре прошла конференция полковых священников ЦВО ВС РФ. Возрождение института военного духовенства в России активно началось с 2009 года при поддержке главы государства. Сегодня при военных частях страны работают более 150 священнослужителей РПЦ, также есть имамы, лама и один 
20 октября 2015, 05:23
Обеспечивая информационную безопасность

Обеспечивая информационную безопасность

Первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект, направленный на обеспечение защиты служебных сведений и персональных данных от возможных действий технической разведки посредством использования недекларированных возможностей мобильных телефонов сотовой 

8 апреля 2014, 11:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна