Более 10 тысяч военных принимают участие в большой проверке боеготовности войск, которая проходит в Центральном военном округе. В течении недели учения проведут мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и инженерные подразделения в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, сообщает пресс-служба ЦВО.
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Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае
По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.
В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока …
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25 июля 2017, 06:23
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Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре
Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.
Уголовное дело завели по статье …
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25 июля 2017, 10:13
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Минобороны проводит крупномасштабные военные учения на Северном Кавказе
Как сообщают СМИ, тренировки по боеготовности начались в общевойсковых соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе и в Южной Осетии.
- Военнослужащие отработают действия при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке …
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24 июля 2017, 12:14
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Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города
Самарчанка Татьяна Турчан предложила в «Фейсбуке» последовать примеру Саратова и создать карту гоп-районов Самары. На необычной схеме наших соседей видно, в какие местах саратовцам гулять почти никогда не страшно, где страшно только ночью, а где - ночью и днем. …
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21 июля 2017, 07:34
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Самара. Когда откроют дороги?
На этой же неделе должно возобновиться движение по улице Подшипниковая, от Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Там строят водопровод. Отрезок Алма-Атинской, между Московским шоссе и Олимпийской, обещают сдать 15 августа. Также в августе закончится ремонт автодороги «Волжский - Курумоч …
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20 июля 2017, 04:39
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Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону подготовил обращение к лицам, уклоняющимся от военной службы. Им предлагают явиться с повинной, что станет смягчающим обстоятельством.
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7 июня 2017, 08:00
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Российские военные получат «плащ-невидимку»
Отечественные специалисты рассказали о проекте по созданию «плащей-невидимок» для военных. Об этом информируют российские издания со ссылкой на пресс-службу концерна «Тракторные заводы». Как поясняют эксперты, уникальная технология позволит сделать военных, одетых в привычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки.
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6 июня 2017, 03:20
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В новокуйбышевской колонии №3 произошел массовый бунт заключенных
Ключевые требования осужденных к администрации - на плакатах. Переговоры с недовольными результатов не дали, поэтому в зону конфликта стягиваются силы спецназа и сотрудников исправительного учреждения. Такова легенда тактико-специальных учений областного управления службы исполнения наказаний и курсантов ведомственного института. Всего в …
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22 мая 2017, 07:57
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В Самарской области проводятся антитеррористические учения
На протяжении недели в Самарской области будет идти подготовка к антитеррористическим мероприятиям правоохранителей и сотрудников спецслужб. По сведениям пресс-службы УФСБ по Самарской области, на территории областной столицы, Волжского и Красноярского районов будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации …
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15 мая 2017, 01:21
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267 самарцев уклоняются от работы чиновниками
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14 апреля 2017, 03:23
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Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»
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22 марта 2017, 09:46