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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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В новокуйбышевской колонии №3 произошел массовый бунт заключенных

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22 мая 2017, 07:57
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В Самарской области проводятся антитеррористические учения

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14 апреля 2017, 03:23
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Силами и средствами самарского управления ФСБ, главка полиции, Средневолжского линейного управления МВД и Росгвардии 

22 марта 2017, 09:46
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