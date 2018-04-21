Студенты магистратуры получили право на отсрочку от службы в армии. Соответствующее решение принял Конституционный суд России. Ранее для получения высшего образования ей можно было воспользоваться только один раз, не считая школы, - во время обучения в бакалавриате. А студентов-магистров, если они не добились отсрочки в суде, могли прямо с учебной скамьи отправить на военную службу. Такую практику служители Фемиды признали «не имеющей объективного оправдания» и ставящей молодых людей в неравное положение с остальными обучающимися. Поводом для изменения законодательства стали дела двух магистрантов из Мордовского госуниверситета и Казанского федерального. Суды первой и апелляционной инстанции они проиграли, но Конституционный встал на их сторону.
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