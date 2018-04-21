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Материалы по теме:

Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре

Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре

20 апреля в Самаре откроется первая в России Аллея призывника. Мероприятие пройдет в парке Победы. Аллея будет заложена с посадки одного дерева, и это, впоследствии, должно стать ежегодной традицией.

В открытии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Им 

20 апреля 2018, 08:52
Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области

Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области

В ходе текущей весенней призывной  кампании ряды вооруженных сил страны пополнят почти 3000 жителей нашего региона. При этом трое подали документы на альтернативную службу, четверо пойдут в спортивную роту и двое - в научную. Первый эшелон с призывниками отправится 24 апреля.

География службы 

16 апреля 2018, 05:02
Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области

Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области

Из Самарской области в Президентский полк попадут 15 призывников. Всего весной военкоматы региона планируют призвать 2859 новобранцев. Служить они будут во всех регионах России -  от Дальнего Востока до Калининграда и Крыма. Более 2200 человек уже прошли медкомиссию. Отметим, по 

16 апреля 2018, 02:35
В блогах: никто не чистит тротуар для самарских студентов

В блогах: никто не чистит тротуар для самарских студентов

Блогер s7007 пожаловался, что в Самаре до сих пор никому нет никакого дела до известного тротуара вдоль улицы Врубеля - от Оврага до аэрокоса. Эта «дорога жизни» вдоль трамвайных путей всегда соединяла два университета - классический с аэрокосмическим.
11 апреля 2018, 07:02
Призывник-пацифист из Сызрани не пойдет служить в армию

Призывник-пацифист из Сызрани не пойдет служить в армию

В Самарской области полным ходом идет весенняя призывная кампания. 6 апреля были подведены итоги первых ее дней в Сызрани, Октябрьске, Сызранском и Шигонском районах. Всего через комиссии прошли 250 будущих новобранцев. Интересно, что один из них смог доказать, что является 
9 апреля 2018, 02:53
Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.

Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт 

30 марта 2018, 05:30
Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту 

1 февраля 2018, 02:13
Депутат Госдумы Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем

Депутат Госдумы Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем

Депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем.

Как известно, история праздника ведет свое начало с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна в день памяти святой мученицы Татьяны издала указ об основании Московского университета. 

25 января 2018, 01:55
Руководители корпорации «Иркут» и ИрГТУ поддержали законодательную инициативу Владимира Гутенева

Руководители корпорации «Иркут» и ИрГТУ поддержали законодательную инициативу Владимира Гутенева

Представители иркутского отделения Союза машиностроителей России направили письмо в адрес первого зампреда думского комитета по промышленности, члена Центральной ревизионной комиссии ОНФ Владимира Гутенева с поддержкой его законотворческой инициативы. Законопроект, предложенный парламентарием, предусматривает право на отсрочку от призыва на военную службу 

21 января 2015, 08:17
ОНФ в Самаре поддержал законопроект Владимира Гутенева

ОНФ в Самаре поддержал законопроект Владимира Гутенева

Члены Самарского регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» поддержали законопроект первого зампреда думского Комитета по промышленности, члена Центральной ревизионной комиссии ОНФ Владимира Гутенева, предусматривающий право на отсрочку от призыва на военную службу выпускникам вузов, трудоустроившимся на момент 
12 января 2015, 10:55
В России сельским врачам и учителям предложили отсрочку от армии

В России сельским врачам и учителям предложили отсрочку от армии

Депутаты Госдумы предложили давать отсрочку от армии врачам и учителям, работающим в сельской местности. Авторы поправок к закону «О воинской обязанности» рассчитывают, что нововведение поможет существенно увеличить приток молодых специалистов в село.

Только по официальным данным Минздрава, сейчас в деревнях не 

18 ноября 2014, 03:56
Уволенные сотрудники Обшаровской птицефабрики могут получить отсрочку оплаты услуг ЖКХ

Уволенные сотрудники Обшаровской птицефабрики могут получить отсрочку оплаты услуг ЖКХ

25 февраля в Самаре проходит очередное заседание губернской думы. В повестке дня - вопрос об отсрочке коммунальных платежей для уволенных сотрудников «Цыпочки». В настоящий момент обшаровцы не имеют возможности платить за услуги ЖКХ.

Напомним, производство на птицефабрике остановилось в январе в 

25 февраля 2014, 12:26
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