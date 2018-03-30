В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.
Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт со студентом старшего курса. Ребят разняли очевидцы потасовки. Инспекторы по делам несовершеннолетних нашли второго участника драки – 20-летнего парня. К уголовной ответственности раньше не привлекался.
«Конфликт двух молодых людей произошел из-за замечания, сделанного пострадавшим студенту старшего курса. Третьекурснику не понравилось подобное «своеволие» со стороны студента младшего курса, и с помощью нецензурной брани он выразил свое недовольство. В итоге словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой старший из оппонентов нанес младшему телесные повреждения», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Экспертиза показала, что здоровью студента с младшего курса причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело по части первой ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
После этого инцидента, полицейские провели со студентами учебного заведения профилактическую беседу.
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