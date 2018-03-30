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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

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СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

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Пьяная драка в коммунальной квартире: женщина избила шваброй соседа-алкоголика в Тольятти

На днях в полицию города Тольятти поступило сообщение от работников местной больницы. К ним привезли 48-летнего мужчину с тяжелой травмой живота. На месте происшествия разбирался участковый.

Оказалось, что потерпевший стал жертвой бытового конфликта. Его 44-летней соседке не нравилось, что мужчина злоупотребляет 

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Сызранка заплатит 5 тысяч рублей за избиение соседки

Сызранка заплатит 5 тысяч рублей за избиение соседки

Конфликт между двумя соседками в Сызрани закончился судебным разбирательством. Все произошло вечером 22 ноября в доме по улице Красноармейской.

Одной из женщин не понравилось то, что другая вынесла в общий двор старую дверь и доски. Она решила пообщаться с 
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Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту 

1 февраля 2018, 02:13
Депутат Госдумы Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем

Депутат Госдумы Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем

Депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем.

Как известно, история праздника ведет свое начало с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна в день памяти святой мученицы Татьяны издала указ об основании Московского университета. 

25 января 2018, 01:55
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Специалисты интернет-сайта Avito.ru подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты. Оказалось, что в среднем по стране они получают 29,3 тысячи рублей.
За год размер оплаты труда студентов вырос на 1,7 процента. Это намного ниже среднего показателя роста всех зарплат, который составил 5,8 

24 января 2018, 09:30
Дмитрий Азаров встретился с молодежью

Дмитрий Азаров встретился с молодежью

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в продюсерском центре «Strelka Hall» пообщался со студентами и представителями молодежных движений региона. Встреча прошла в формате открытого диалога. У каждого была возможность задать вопрос главе региона напрямую или выступить с каким-либо предложением. Так, 

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«Не поделили конфорку?»: Пьяная самарчанка угрожала убийством соседке по коммуналке

«Не поделили конфорку?»: Пьяная самарчанка угрожала убийством соседке по коммуналке

Жительница Самары угрожала убить свою 43-летнюю соседку по коммунальной квартире. Соседки, проживающие в одном из домов по улице Чапаевской, встретились в дневное время на кухне. Сначала они просто поругались. Однако этого им оказалось мало. В ход пошла кухонная утварь, вскоре 
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В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На его обидчика завели уголовное дело. Инцидент произошел на улице Солнечной в дневное время.

«Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников 

11 декабря 2017, 01:11
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