На днях в полицию города Тольятти поступило сообщение от работников местной больницы. К ним привезли 48-летнего мужчину с тяжелой травмой живота. На месте происшествия разбирался участковый.

Оказалось, что потерпевший стал жертвой бытового конфликта. Его 44-летней соседке не нравилось, что мужчина злоупотребляет …