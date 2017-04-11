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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Главой российского правительства утвержден новый порядок перевозок граждан на территорию Крыма. Данная информация размещена на портале кабмина. Теперь единый билет в Крым можно оформлять за 60 дней до поездки.
Как следует из сообщения, во время туристического сезона, который длится с 

31 марта 2017, 11:03
Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Минсельхоз России получил официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. С 15 марта размер ставки таможенного сбора на ввоз пшеницы и кукурузы в эту страну составляет 130 процентов, риса - 45, подсолнечного масла - 36, шрота подсолнечника 

27 марта 2017, 03:47
Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турецкая сторона собирается обсудить с РФ правила пересечения своей границы россиянами без загранпаспортов. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, который озвучил новую инициативу на встрече с представителями русской общины Антальи.
Руководитель министерства отметил, что 

27 марта 2017, 01:22
МИД объяснил россиянам, каких слов и жестов стоит избегать за границей

МИД объяснил россиянам, каких слов и жестов стоит избегать за границей

Консульский департамент МИД РФ разместил на своем портале советы туристам относительно правил поведения в зарубежных поездках. В том числе, речь идет об особенностях этикета в различных странах.
Например, прибывшим в Сербию россиянам МИД напомнил о схожести языков двух государств и 

24 марта 2017, 10:32
В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов

В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов

В Крыму прогнозируют рост туристического потока в текущем году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с журналистами.
По прогнозам Аксенова, число тех, кто выразит желание отдохнуть на полуострове, может достичь шести миллионов человек. Об этом говорят данные 

15 марта 2017, 05:13
Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию

Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», сегодня, 10 марта, начинает реализацию авиабилетов из российской столицы в турецкую Аланью. Об этом сообщили отечественные информагентства.
По данным пресс-службы компании, первый рейс по этому маршруту запланирован на 21 апреля. Полеты будут осуществляться регулярно, 

10 марта 2017, 12:19
Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями

Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями

Российский Сбербанк и турецкий Denizbank собираются запустить систему рублевой оплаты в туристической сфере и сельском хозяйстве. Об этом сообщают отечественные информагентства со ссылкой на гендиректора Denizbank Хакана Атеша.
По его словам, отныне «российские туристы в Турции смогут проводить все нужные 

30 января 2017, 09:26
Портал Booking назвал основные тренды туризма на 2017 год

Портал Booking назвал основные тренды туризма на 2017 год

Основные тренды 2017 года определили эксперты туристического сервиса Booking.com. В процессе опроса 10 тысяч человек были отмечены главные тенденции.
Прежде всего, путешественники намерены в следующем году совмещать деловые поездки с отдыхом. Кроме того, они надеются на приключения и неожиданности в 

22 ноября 2016, 01:34
СМИ: Путевки в Россию для иностранных туристов могут подорожать на 30%

СМИ: Путевки в Россию для иностранных туристов могут подорожать на 30%

С ростом турпотока иностранных путешественников цены на путевки в Россию в 2017 году могут подняться на 30%. Об этом сообщают отечественные информагентства.
Сегодня, по оценкам экспертов, средняя стоимость тура в РФ для зарубежных туристов составляет тысячу евро. По прогнозам, следующим 

19 октября 2016, 02:19
В России появилась услуга чартерных вертолетных перевозок

В России появилась услуга чартерных вертолетных перевозок

Летать можно как одному, так и группой до 6 человек.
Новую услугу предложила компания "Хелипорт-М". Частные рейсы будут осуществляться на вертолетах Robinson R66 и Eurocopter EC130 T2 - сообщается на сайте авиакомпании. Вместимость первой модели винтокрылой машины - 4 пассажира, 

19 сентября 2016, 05:04
Россияне

Россияне "променяли" Турцию на Тунис

В 2016 году республику посетило на 600% больше туристов из РФ.
По информации Союза туриндустрии, также значительно увеличился спрос на путёвки в Иорданию  (+ 544%), на третьем месте - Марокко, там отдыхали на 300% больше россиян.
Эксперты считают, что это 

12 сентября 2016, 06:03
Возобновлены чартеры из Самары на турецкий курорт Анталья

Возобновлены чартеры из Самары на турецкий курорт Анталья

Из Самары на турецкий курорт Анталья 4 сентября отправился первый после отмены госзапрета чартерный авиарейс. В Турцию улетели туристы нескольких операторов.

По словам представителей туристических компаний, ажиотажа вокруг турецкого направления нет. Хотя все билеты на первый чартер были проданы за сутки. 

6 сентября 2016, 09:26
Туроператоры прогнозируют 30-процентное падение цен на отдых в Турции

Туроператоры прогнозируют 30-процентное падение цен на отдых в Турции

Если постановление российского кабинета министров об отмене запрета на чартерные полеты в Турцию выйдет в самое ближайшее время, то первые рейсы можно ждать после 15 августа. В этой связи туроператоры прогнозируют ощутимое падение стоимости отдыха в этой курортной стране.
После 

10 августа 2016, 12:40
Глава Ростуризма сказал о скором возобновлении чартеров в Турцию

Глава Ростуризма сказал о скором возобновлении чартеров в Турцию

На данный момент реализация туров в Турцию, включающих перелёты чартерными рейсами, незаконна. Об этом сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
Руководитель уточнил, что до издания документа, отменяющего запрет на чартерные перевозки в эту страну, в туристический продукт законно включать лишь перелеты 

8 июля 2016, 01:14
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