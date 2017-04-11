По данным российских СМИ, Росавиация сообщила отечественным авиакомпаниям о вероятном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Причиной является «сложная внутриполитическая обстановка в стране», в ближайшее время там пройдет референдум.
Если запрет все-таки будет введен, от него пострадают миллионы российских туристов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорят, что данное письмо не является руководством к действию или директивой. Это, скорее, просьба регулятора учитывать возможность возникновения нового фактора.
Как отмечается, в Турции 16 апреля состоится референдум об изменении конституции, результат которого очень сложно спрогнозировать. Кстати, по оценкам экспертов, сейчас на Турцию приходится около трети всех туров, забронированных и купленных по акциям раннего бронирования.
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