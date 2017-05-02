По мнению экспертов, введение курортного сбора в российских регионах России может спровоцировать падение турпотока на внутренних направлениях. Так считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ряд представителей туристического бизнеса говорят: появление туристического налога несколько преждевременно. Спрос на внутреннем рынке только начал расти, и дополнительное удорожание может снизить доступность отдыха в РФ. А еще туроператоры думают, что россиянам будет непросто объяснить, за что именно те будут выкладывать деньги.
Напомним, что на прошлой неделе кабмин поддержал введение курортного сбора по экспериментальной схеме. По законопроекту, пилот стартует в следующем году в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Максимальный размер курортного сбора - 100 руб. в день с одного туриста.
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