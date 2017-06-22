Законопроект о курортном сборе думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, сообщают российские СМИ. Вместе с тем, комитет предписывает доработать документ при его подготовке ко второму чтению.
В частности, отмечено, что из текста правительственной инициативы сложно понять, есть ли у органов местного самоуправления возможность отказаться от осуществления эксперимента. Также, продолжают критики законопроекта, имеются риски, связанные со снижением или перераспределением туристического потока в ходе реализации.
Комитет собирается дополнительно обсудить предельную величину курортного сбора. А еще будет рассматриваться предложение Совфеда о сокращении сроков проведения эксперимента с 5 до 2 лет.
Напомним, новшество подразумевает проведение эксперимента по установлению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Его величина должна составить 100 рублей с человека в день.
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