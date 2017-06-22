1
56
10
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

NY Times: Белый дом хочет ослабить проект закона об антироссийских санкциях

NY Times: Белый дом хочет ослабить проект закона об антироссийских санкциях

Белый дом работает с палатой представителей над вопросом ослабления законопроекта о новых антироссийских санкциях, который, кроме прочего, ограничивает возможности американского президента по их смягчению. Об этом рассказывает издание New York Times.
По мнению издания, палата представителей, традиционно критически настроенная к 

22 июня 2017, 11:07
Минпромторг: Закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году

Минпромторг: Закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году

Минпромторг выступил с заявлением, что закон о мобильной и нестационарной торговле народные избранники могут принять уже до конца текущего года. Законопроект ждет рассмотрения и будет одобрен без доработок.
В новом документе содержатся все права и обязанности малого бизнеса, в частности 

21 июня 2017, 05:24
Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Представители МВД внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий дактилоскопирование и фотографирование мигрантов при регистрации. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.
Если документ будет одобрен, то все, в том числе и граждане стран ЕврАзЭС, станут дактилоскопироваться и фотографироваться в 

21 июня 2017, 10:03
В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

Популярные блогеры дадут народным избранникам рекомендации, как работать над нормативными документами - в первую очередь, на тему регулирования интернета. В Госдуме появится экспертный совет блогеров.
Вместе с тем, виртуальные акулы пера получат возможность участвовать в работе Совета при спикере Госдумы 

20 июня 2017, 09:04
Штраф за непропуск пешехода вырастет на тысячу рублей

Штраф за непропуск пешехода вырастет на тысячу рублей

Народные избранники одобрили в первом чтении проект закона, в котором идет речь об увеличении штрафов для водителей, не уступающих дорогу пешеходам. Как следует из законопроекта, депутаты предлагают повысить меру административной ответственности и поднять максимальный размер штрафа с 1500 до 2500 

16 июня 2017, 09:03
Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий ФСО

Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий ФСО

Госдума приняла во втором чтении проект закона, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны. Согласно законопроекту, органы госохраны получат возможность безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, морскими и речными портами и рядом других объектов независимо от их форм собственности.
Документ подразумевает временное запрещение движения 

15 июня 2017, 03:19
В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло

В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло

В Госдуме под депутатом фракции ЛДПР «провалилось кресло». По данным «Российской газеты», инцидент произошел с самарцем Михаилом Дегтяревым. Об этом случае стало известно после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Главный либерал-демократ страны попросил «укрепить все кресла» 

14 июня 2017, 02:35
Введение курортного сбора может привести к снижению турпотока - АТОР

Введение курортного сбора может привести к снижению турпотока - АТОР

По мнению экспертов, введение курортного сбора в российских регионах России может спровоцировать падение турпотока на внутренних направлениях. Так считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ряд представителей туристического бизнеса говорят: появление туристического налога несколько преждевременно. Спрос на внутреннем рынке только начал 

2 мая 2017, 03:23
100 рублей в сутки с туриста: Правительство одобрило законопроект о курортном сборе

100 рублей в сутки с туриста: Правительство одобрило законопроект о курортном сборе

Законопроект о курортном сборе одобрил российский кабмин. Об этом информирует ТАСС.
Эксперимент по сбору средств на развитие туристической отрасли в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях будет осуществлен в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

28 апреля 2017, 04:08
Курортный сбор введут только в пяти российских регионах

Курортный сбор введут только в пяти российских регионах

Курортный сбор в экспериментальном порядке начнется с Крыма, Севастополя, Ставропольского, Алтайского и Краснодарского края. Как сообщают отечественные информагентства, на первых порах эксперимент пройдет в пилотных регионах, и лишь затем действие закона распространится дальше.
Согласно сегодняшним планам, эксперимент продолжится 5 лет. 

14 октября 2016, 11:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна