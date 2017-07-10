В Госдуме предложили в первый год планируемого эксперимента определить максимальную величину курортного сбора в 50 руб. в день. Это в два раза меньше изначально подразумевавшейся суммы в 100 руб.
В слушаниях участвовали представители гостиничного бизнеса, законодательных и исполнительных органов власти тех российских субъектов, которые затронет данный законопроект.
Еще одной обсуждаемой темой были категории граждан, которых планируется освободить от уплаты сбора. В частности, исключение собираются сделать для несовершеннолетних.
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