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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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22 июня 2017, 10:09
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Введение курортного сбора может привести к снижению турпотока - АТОР

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100 рублей в сутки с туриста: Правительство одобрило законопроект о курортном сборе

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Эксперимент по сбору средств на развитие туристической отрасли в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях будет осуществлен в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

28 апреля 2017, 04:08
Курортный сбор введут только в пяти российских регионах

Курортный сбор введут только в пяти российских регионах

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Согласно сегодняшним планам, эксперимент продолжится 5 лет. 

14 октября 2016, 11:21
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