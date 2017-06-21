Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.
Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
- Здесь очень интересные программы, здесь созданы очень хорошие условия. Целая рекреация отдана именно под детский лагерь. Школа проводит еще и государственные экзамены, и различные свои экзамены, то есть это удается совмещать. И плюс нам сегодня рассказали, что есть второе здание у школы, которое наверное в будущем тоже будет использоваться под школьный лагерь.
Детские лагеря есть практически при каждой самарской школе. Всего их 178. Кроме того, отдых школьников организован в досуговых центрах. Например, в "Крылатом" на Физкультурной.
Оксана Шумских, директор центра внешкольной работы "Крылатый"
- Участники лагерей дневного пребывания близлежащих школ Кировского района с 10 до 12-ти каждый день занимаются в нашем центре. Это такая большая досуговая программа с огромным количеством мастер-классов. Это и театр мод, и театр кукол, показывают для них спектакли. И различные мастерские - и робототехника, и мультфильмы они тут делают.
Особое внимание в каждом лагере уделяется техническому оснащению и безопасности пребывания там детей.
Алексей Дегтев, председатель комитета по образованию Думы г.о. Самара
- Отдых детей - это самая приоритетная задача для нас, взрослых, депутатов, уровня исполнительной власти. Потому что насколько ребенок хорошо отдохнет, оздоровится, настолько и результативно будет готов к началу учебного года и вообще своей жизнедеятельности.
В этом году различными формами занятости в летнее время будет охвачено около 100 тысяч самарских детей.
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