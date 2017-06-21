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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Глава департамента городского хозяйства Самары заплатит штраф за нарушение сроков

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В Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

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Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Построить в Самаре снегоплавильную станцию выразили желание четыре компании. Заявки на электронный аукцион подали фирмы «ЮСКогенс», «Паритет-Т», «СПК» и «Брик Строй». Требованиям тендера, по заключению конкурсной комиссии, полностью соответствует пакет документов «СПК». Согласно документам, после подписания соглашения построить станцию должны 

21 июня 2017, 01:21
День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

Малышам, родившимся в Тольятти в День города 20 июня, заплатят по 10 тысяч рублей. Это единовременное пособие; если рождается несколько детей, то родители получают пособие на каждого из них, уточнили в мэрии Автограда. Число счастливчиков 2017 года пока не объявлено, 

21 июня 2017, 11:48
Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Самарской области, в результате которого пострадали трое детей. Две школьницы 11 и 8 лет, а также двухлетняя девочка.  Авария произошла в  Камышлинском районе 16 июня. На 1178 километре трассы М-5 столкнулись две иномарки 

19 июня 2017, 07:00
Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

В Самарской области с начала года уже зарегистрировано 3140 пострадавших от укуса клещей. Около 800 из них – дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В 2016-м за аналогичный период таких случаев было 1,2 раза больше – почти 4000 укусов, рассказали 

16 июня 2017, 03:17
Самарские лагеря признали опасными для детей

Самарские лагеря признали опасными для детей

1 июня отмечается международный день защиты детей, и сегодня же, в первый день лета, открылись детские лагеря. Почти половина путевок, а это 13 тысяч из 25 000, уже раскуплена. И тут не обошлось без скандала. Оказалось, что из 53 действующих 

1 июня 2017, 11:47
В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

Тольяттинская база отдыха "Спартак" и два лагеря в Красноярском районе - "Россия" и "Тихие озера" - этим летом будут пустовать. Впрочем, у "Спартака" и "России" еще есть шанс открыться, если удастся исправить допущенные нарушения.
По словам и.о. заместителя начальника ГУ 

31 мая 2017, 05:31
Когда в Самаре стартует пляжный сезон?

Когда в Самаре стартует пляжный сезон?

Начало лета, по прогнозам синоптиков, будет не самым теплым. Средняя температура воздуха ожидается  на 1-2 градуса ниже привычной. При этом пляжный сезон чиновники планируют открыть уже 15 июня.  К этому времени должны быть получены все санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон 

30 мая 2017, 12:02
Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август

Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август

По сведениям Ростуризма, в Сочи забронированы почти все отели на июль и август. По мнению экспертов, летний сезон в этом регионе может составить достойную конкуренцию путешествиям на зарубежные курорты.
По статистике, в сочинских отелях номера забронированы на 90%. При этом 

12 мая 2017, 02:09
В детских лагерях Самарской области смогут отдохнуть на 1360 школьников меньше, чем в 2016 году

В детских лагерях Самарской области смогут отдохнуть на 1360 школьников меньше, чем в 2016 году

Причиной стал дефицит средств на оплату питания детей. О проблеме говорили на заседании комитета по образованию и науке в Самарской губернской думе.
В 2016 году на приобретение продуктов потрачено 72 миллиона рублей. В то же время общее финансирование, полученное региональным 

12 апреля 2017, 11:45
В Самарской области названы детские лагеря с худшим соблюдением санитарных норм

В Самарской области названы детские лагеря с худшим соблюдением санитарных норм

Областной Роспотребнадзор назвал детские лагеря, в которых санитарные нормы в условиях нынешней аномальной жары соблюдаются хуже всего. Неоднократные проверки проходили во всех оздоровительных учреждениях, включая школьные. Две трети инспекций выявили нарушения в работе пищеблоков, где не соблюдались правила обработки посуды, 

19 августа 2016, 04:29
На детские лагеря в этом году потратят 37 млн рублей

На детские лагеря в этом году потратят 37 млн рублей

С началом летнего сезона в Самарской области заработали детские оздоровительные лагеря. Загородный центр "Юность" работает в области почти полвека. В этом году в нем должны отдохнуть почти тысяча самарских школьников. Это лагерь военно-спортивного профиля. И, по сути, здесь детям некогда 

2 июня 2016, 04:44
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