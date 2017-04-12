На детские лагеря в этом году потратят 37 млн рублей С началом летнего сезона в Самарской области заработали детские оздоровительные лагеря. Загородный центр "Юность" работает в области почти полвека. В этом году в нем должны отдохнуть почти тысяча самарских школьников. Это лагерь военно-спортивного профиля. И, по сути, здесь детям некогда …