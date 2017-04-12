Причиной стал дефицит средств на оплату питания детей. О проблеме говорили на заседании комитета по образованию и науке в Самарской губернской думе.
В 2016 году на приобретение продуктов потрачено 72 миллиона рублей. В то же время общее финансирование, полученное региональным министерством образования на питание в период с 2014-го по 2019 год, составляет всего 61,5 миллиона. В 2016 году в губернии работали 736 лагерей дневного пребывания детей. Отдохнули в них 52,4 тыс. школьников. В 2017-м откроют только 701 лагерь с охватом около 51 тысячи человек. Министерство образования собирается компенсировать сокращение лагерей за счёт организации для детей мероприятий, не требующих затрат на питание. К таковым, например, относятся экскурсии и походы. 30 одаренных школьников получат путёвки в МДЦ "Артек", ещё 30 смогут отдохнуть во всероссийских детских центрах "Океан", "Орлёнок", "Смена".
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