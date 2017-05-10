На трассе в Башкирии случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Только чудом авария не привела к человеческим жертвам.
Все произошло на трассе М-5 близ населенного пункта Сим по направлению к башкирской столице. Согласно предварительным сведениям, у направлявшегося из Казахстана большегруза отказали тормоза, и фура в итоге съехала под гору прямо на пассажирскую «Газель».
Удар пришелся на сторону водителя. Травмированного мужчину извлекли из покореженной машины. Пассажиры, к счастью, не пострадали. Снимки с места происшествия были опубликованы в Сети.
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