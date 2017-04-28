3
26
44
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            d888                   888     888    888888  8888888888P     d8b 
           d8888                   888     888      "88b        d88P      Y8P 
             888                   888     888       888       d88P           
 .d8888b     888    888  888  888  888     888       888      d88P       8888 
 88K         888    888  888  888  888     888       888     d88P        "888 
 "Y8888b.    888    888  888  888  888     888       888    d88P          888 
      X88    888    Y88b 888 d88P  Y88b. .d88P       88P   d88P           888 
  88888P'  8888888   "Y8888888P"    "Y88888P"        888  d8888888888     888 
                                                   .d88P                  888 
                                                 .d88P"                  d88P 
                                                888P"                  888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В США откопали уникального мастодонта

В США откопали уникального мастодонта

Археологи из Соединенных Штатов и Австралии обнаружили следы деятельности древнейших американцев. В Северной Америке ученые откопали кости крупного млекопитающего мастодонта, обработанные орудиями человека.
Исследования велись в штате Калифорния. На костях доисторического животного были повреждения, появившиеся явно не природным путём. Останки 

27 апреля 2017, 03:43
Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе

Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе

Английские специалисты из Эдинбургского университета обнаружили каменные столбы с вырезанными на них рисунками. Эксперты сделали вывод, что они символизируют мировую катастрофу, сообщает портал Phys.org.
Артефакты нашли в храмовом комплексе Гебекли-Тепе, который находится на юге Турции. Установлен их возраст – порядка 

25 апреля 2017, 01:36
В Сибири обнаружили останки таинственного млекопитающего байдабатыра

В Сибири обнаружили останки таинственного млекопитающего байдабатыра

Представители Санкт-Петербургского и Томского университетов нашли окаменелые останки неизвестного официальной науке млекопитающего. Открытие сделали в процессе экспедиции у реки Кемчуг.
Как рассказывается на страницах издания Journal of Vertebrate Paleontology, ученые решили дать загадочному виду наименование "байдабатыр". От слов "байдарка", на 

24 апреля 2017, 05:38
Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе

Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе

Ученые из Шеффилдского университета во время археологических работ в аббатстве Торнтон обнаружили останки священника, умершего в 1317 году. Анализ фрагментов указал на масштабный голод, который охватил Европу в начале XIV века.
Найденные кости свидетельствуют о том, что служитель культа имел 

21 апреля 2017, 01:40
Почти 12 миллионов: новый вклад в самарские исторические ценности

Почти 12 миллионов: новый вклад в самарские исторические ценности

В Самаре на поиски старой крепости на Хлебной площади потратят 11 млн 700 тысяч рублей. Областное агентство по сохранению историко-культурного наследия объявило тендер по определению подрядчика, который займется археологическими исследованиями на объекте «Старая Самара. Деревянные сооружения, возведенные не позднее середины 
17 апреля 2017, 05:48
Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»

Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»

Статуэтка «палеолитической Венеры», сделанная доисторическим мастером из бивня мамонта, обнаружена учеными РАН при раскопках в Брянской области. Она относится к годам ледникового периода.
Фигур настолько хорошей сохранности на планете лишь несколько десятков. А потому обнаружение артефакта уже признали важным научным 

17 апреля 2017, 03:20
При строительстве метро в Риме найден самый древний акведук в мире

При строительстве метро в Риме найден самый древний акведук в мире

Древний акведук, или канал для подачи воды, находился на 17 метров ниже современной римской площади Селимонтана. Возраст найденного объекта – 2300 лет.
Нашли уникальную постройку рабочие во время строительства новой линии метрополитена. Итальянские ученые уже назвали обнаружение артефакта сенсационным открытием. 

7 апреля 2017, 02:20
Под Каиром найдены руины неизвестной древнеегипетской пирамиды

Под Каиром найдены руины неизвестной древнеегипетской пирамиды

В Египте ученые сделали крупное открытие. Археологи обнаружили близ Каира следы постройки неизвестной древней пирамиды.
Возраст артефакта – порядка 3000 лет. Пирамида сохранилась фрагментарно. Скорее всего, сооружение появилось в период правления XIII династии фараонов. Она располагалась к югу от известной 

3 апреля 2017, 05:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна