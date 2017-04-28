Российские ученые нашли в Крыму древнегреческий склеп, сооруженный в эпоху Александра Македонского. Открытие было сделано при раскопках кургана.
Артефакты собираются перенести в Керченский музей-заповедник. В РАН поясняют: курган появился во второй половине 4-го столетия до нашей эры во времена Боспорского царства.
Обнаруженный склеп имеет 10 метров в длину. Судя по всему, здесь покоился знатный человек. Тут же археологи нашли предметы быта и урну с прахом человека. Все это будет передано специалистам для дальнейших исследований. Эксперты говорят, что находки могут пролить свет на многие неизвестные страницы древней истории.
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