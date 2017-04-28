Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе Ученые из Шеффилдского университета во время археологических работ в аббатстве Торнтон обнаружили останки священника, умершего в 1317 году. Анализ фрагментов указал на масштабный голод, который охватил Европу в начале XIV века.

Найденные кости свидетельствуют о том, что служитель культа имел …