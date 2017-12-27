Специалисты Роспотребнадзора не советуют приобретать красную икру, в которой есть пищевая добавка уротропин (Е-239). Об этом информирует портал ведомства накануне новогодних праздников.
Разрешенными консервантами в этом случае являются Е-200 и Е-211, отмечает РИА Новости со ссылкой на экспертов службы. Уротропин при разложении в организме выделяет токсичные вещества.
Вместе с тем, ни в коем случае нельзя покупать продукт с рук и в местах несанкционированной продажи. Также специалисты говорят: если икра истекает соком, а икринки кажутся «сдувшимися», это явный признак того, что продукт уже размораживали – натуральные икринки мелкие и цельные.
|
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год
Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.
|
18 декабря 2017, 12:06
|
Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске
Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных …
|
14 декабря 2017, 10:09
|
Роспотребнадзор предложил ставить на вредных для здоровья продуктах «черные метки»
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила в беседе с «Известиями», что в Российской Федерации порядка 25% взрослых имеет диагноз «ожирение». Исходя их такой печальной статистики, на вредных для здоровья продуктах могут начать ставить так называемые «черные метки».
|
11 декабря 2017, 09:13
|
СМИ: в России резко подскочила цена красной икры
Цена красной игры, одного из атрибутов праздничного новогоднего стола многих россиян, выросла до 6000 рублей за килограмм. Информацию на этот счет анализируют российские агентства со ссылкой на портал Интерфакса.
|
21 ноября 2017, 04:46
|
Роспотребнадзор предложил создать в РФ реестр интернет-магазинов
К 2019 году в Российской Федерации могут составить реестр интернет-магазинов, которым разрешено осуществлять свою деятельность в нашей стране. Эта идея принадлежит специалистам Роспотребнадзора, рассказывают «Известия».
|
21 ноября 2017, 11:18
|
Деликатес кусается: производители ожидают резкого роста цен на красную икру к Новому году
|
13 октября 2017, 10:13
|
В Росрыболовстве допустили повышение цен на красную икру перед Новым годом
Перед новогодними праздниками розничные цены на красную икру в России могут незначительно увеличиться. Таков прогноз руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, по информации российских СМИ.
|
13 декабря 2016, 03:39
|
Цены на красную икру могут резко вырасти
|
23 июля 2013, 04:30