Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.

Прежде всего, эксперты советуют проанализировать сложившуюся на рынке ситуацию. С этой целью надо не полениться провести время в интернете, изучить цены и предлагаемые …