В Минфине разработали новые поправки к закону об ОСАГО, которые предусматривают для водителей три варианта страхового полиса с выплатами до двух миллионов рублей. Согласно документу, договоры автовладельцы смогут заключать более чем на годичный срок, а страховщики будут устанавливать лишь понижающие их стоимость коэффициенты, зависящие из конкретного стиля езды. Для этого предполагается устанавливать на автомобили спецустройства, которые будут фиксировать превышение скорости, езду на красный свет и другие нарушения ПДД. Общие границы базового тарифа будет определять Центробанк.
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