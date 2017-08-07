Здоровье или спирт: как отразится на ценах новая инициатива Минфина Целый перечень пищевой, фармацевтической и парфюмерной продукции, а также бытовая химия и средства личной гигиены в скором времени могут заметно подорожать. Минфин России предложил ужесточить правила производства и продажи любых спиртосодержащих товаров. Фабрики и магазины должны внедрить у себя единую …