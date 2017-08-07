2
12
41
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП

ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП

Появился проект указания ЦБ, который призван расширить условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при дорожно-транспортном происшествии, отменив ограничение на количество транспортных средств, оказавшихся участниками аварии.
Документ должен вступить в законную силу в сентябре этого года и серьезно облегчить жизнь российским 

21 июля 2017, 09:11
Здоровье или спирт: как отразится на ценах новая инициатива Минфина

Здоровье или спирт: как отразится на ценах новая инициатива Минфина

Целый перечень пищевой, фармацевтической и парфюмерной продукции, а также бытовая химия и средства личной гигиены в скором времени могут заметно подорожать. Минфин России предложил ужесточить правила производства и продажи любых спиртосодержащих товаров. Фабрики и магазины должны внедрить у себя единую 

19 июля 2017, 03:14
Корвалол приравняют к водке

Корвалол приравняют к водке

Целый перечень пищевой, фармацевтической и парфюмерной продукции, а также бытовая химия и средства личной гигиены в скором времени могут заметно подорожать. Минфин России предложил ужесточить правила производства и продажи любых спиртосодержащих товаров. Фабрики и магазины должны внедрить у себя единую 

18 июля 2017, 05:26
У самарского облправительства хотят забрать 255 миллионов

У самарского облправительства хотят забрать 255 миллионов

235 миллионов региональные власти уже перечислили истцу.
14 июля 2017, 05:03
Без суда: Госдума приняла закон об урегулировании споров автостраховщиками

Без суда: Госдума приняла закон об урегулировании споров автостраховщиками

Закон, снижающий нагрузку на суды по делам ОСАГО, приняли депутаты. Он подразумевает изменение порядка расчетов между страховщиками при непосредственном возмещении убытков.
Разработанный Верховным судом проект дает возможность снизить количество судебных разбирательств. По правилам прямого возмещения убытков, потерпевший обращается за выплатой 

12 июля 2017, 03:30
10 триллионов рублей: Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда

10 триллионов рублей: Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда

«Серый» фонд оплаты труда в Российской Федерации составляет порядка 10 трлн рублей в год, отмечается в подготовленном Минфином докладе. Эксперты ведомства считают, что переход из серой в белую зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд. 

12 июля 2017, 08:35
Тариф ОСАГО может стать свободным

Тариф ОСАГО может стать свободным

Со временем в Российской Федерации тариф ОСАГО может стать гибким и регулироваться в условиях конкуренции на рынке автострахования. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
Как он отметил, ОСАГО считается одним из наиболее конкурентоспособных продуктов на отечественном рынке. 

4 июля 2017, 05:24
Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Эксперты компании "АльфаСтрахование" сопоставили траты страховщиков и представили перечень наиболее убыточных автомобильных марок в Российской Федерации. В процессе анализа был выведен так называемый коэффициент убыточности для каждого автопроизводителя.
На первой строке "антирейтинга" расположилась марка Jaguar. Выплаты по этим автомобилям превышают 

30 июня 2017, 03:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна