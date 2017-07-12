Центробанк выступил с инициативой изменить порядок расчета стоимости полиса ОСАГО исходя из возраста и стажа водителей. Об этом информируют российские агентства.

Как отмечается в проекте, водителей более детально распределят по возрасту и стажу. К этим категориям будут относиться коэффициенты, на …