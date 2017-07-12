Закон, снижающий нагрузку на суды по делам ОСАГО, приняли депутаты. Он подразумевает изменение порядка расчетов между страховщиками при непосредственном возмещении убытков.
Разработанный Верховным судом проект дает возможность снизить количество судебных разбирательств. По правилам прямого возмещения убытков, потерпевший обращается за выплатой по ОСАГО в свою страховую компанию (а не в страховую компанию виновника) и получает там деньги, а далее страховщики рассчитываются между собой.
В документе также прописано, что профессиональному объединению предстоит создать особую комиссию, куда будут обращаться страховщики при возникновении разногласий по размеру возмещения ущерба. Члены комиссии обязаны рассмотреть спор в течение двадцати суток, а при несогласии с принятым решением страховщики смогут оспорить его в суде.
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