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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%

В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%

Цены на плодоовощную продукцию, обеспечившие рекордно низкую инфляцию в июле, продолжат сокращаться, сообщает Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». По оценкам экспертов, потенциал снижения стоимости в этом сегменте не исчерпан и составляет около 15%. Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный 

10 августа 2017, 11:12
Тарифы на ОСАГО могут отпустить

Тарифы на ОСАГО могут отпустить

Либеральную революцию в системе ОСАГО предлагает минфин. В частности ведомство настаивает на отмене повышающих коэффициентов, в которых учитываются возраст и безаварийный стаж водителя. Водители смогут выбрать полисы с тремя лимитами покрытия - 400 тысяч рублей - действующий сейчас норматив, 1 
9 августа 2017, 12:30
В России разработали новые поправки к закону об ОСАГО

В России разработали новые поправки к закону об ОСАГО

В Минфине разработали новые поправки к закону об ОСАГО, которые предусматривают для водителей три варианта страхового полиса с выплатами до двух миллионов рублей. Согласно документу, договоры автовладельцы смогут заключать более чем на годичный срок, а страховщики будут устанавливать лишь понижающие 

7 августа 2017, 01:10
ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП

ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП

Появился проект указания ЦБ, который призван расширить условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при дорожно-транспортном происшествии, отменив ограничение на количество транспортных средств, оказавшихся участниками аварии.
Документ должен вступить в законную силу в сентябре этого года и серьезно облегчить жизнь российским 

21 июля 2017, 09:11
В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
В настоящее время, поясняют эксперты, в регламентах нет требований 

19 июля 2017, 03:25
Без суда: Госдума приняла закон об урегулировании споров автостраховщиками

Без суда: Госдума приняла закон об урегулировании споров автостраховщиками

Закон, снижающий нагрузку на суды по делам ОСАГО, приняли депутаты. Он подразумевает изменение порядка расчетов между страховщиками при непосредственном возмещении убытков.
Разработанный Верховным судом проект дает возможность снизить количество судебных разбирательств. По правилам прямого возмещения убытков, потерпевший обращается за выплатой 

12 июля 2017, 03:30
Незамороженные цены: Из-за холодного лета стоимость овощей выросла в 1,5 раза

Незамороженные цены: Из-за холодного лета стоимость овощей выросла в 1,5 раза

По причине аномально холодного лета в Российской Федерации потребители столкнулись с множеством проблем, одной из которых оказалось резкое повышение стоимости овощей. Цены поднялись более чем в 1,5 раза, сообщают "Известия".
По словам экспертов, сегодняшняя ситуация на рынке объясняется поздним урожаем. 

7 июля 2017, 10:17
Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля

Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля

Министерство экономического развития может в августе пересмотреть прогноз по курсу национальной валюты в сторону укрепления. Это произойдет в том случае, если цены на нефть останутся на относительно высоком уровне и сохранится сегодняшняя тенденция по евро. Это мнение главы Минэкономразвития Максим 

30 июня 2017, 05:28
Попутный ветер: Рекордный рост промпроизводства в РФ объяснили холодной погодой

Попутный ветер: Рекордный рост промпроизводства в РФ объяснили холодной погодой

Аномально низкая температура в мае в Российской Федерации повлияла на рекордный рост промышленного производства. Об этом идет речь в подготовленном Минэкономразвития мониторинге положения дел в секторах отечественной экономики.
В мае индекс промпроизводства увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним 

28 июня 2017, 05:25
Минпромторг предложил контролировать техосмотр по спутнику

Минпромторг предложил контролировать техосмотр по спутнику

Чтобы автомобилисты не обманывали страховщиков, посещение пунктов техосмотра планируется контролировать при помощи ГЛОНАСС, а сами диагностические карты сделать электронными. Новые инициативы изложены в письме Минпромторга кабмину.
Как отмечают эксперты ведомства, электронная диагностическая карта транспортного средства позволит обрушить серый рынок техосмотра. 

19 мая 2017, 10:22
Техосмотр в России хотят ужесточить

Техосмотр в России хотят ужесточить

С таким предложением выступил Минтранс. Как следует из проекта, в частности предлагается тщательнее диагностировать световые приборы. Речь идет как об основных фарах, так о ближнем и дальнем свете, а также противотуманных.
Как отмечают эксперты, проверку не пройдет автомобиль, у которого 

20 апреля 2017, 10:08
В Госдуме предлагают сделать бесплатным ТО за езду без нарушений ПДД

В Госдуме предлагают сделать бесплатным ТО за езду без нарушений ПДД

В Госдуме предлагают освобождать от оплаты техосмотра водителей, которые не будут нарушать правила дорожного движения в течение года. Сейчас эта процедура проводится с интервалом от 12 месяцев, в зависимости от возраста автомобиля. Стоимость техосмотра по России составляет в среднем 750 
7 июля 2015, 11:58
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