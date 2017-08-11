В России разработали новые поправки к закону об ОСАГО В Минфине разработали новые поправки к закону об ОСАГО, которые предусматривают для водителей три варианта страхового полиса с выплатами до двух миллионов рублей. Согласно документу, договоры автовладельцы смогут заключать более чем на годичный срок, а страховщики будут устанавливать лишь понижающие …