Съемка технической регистрации транспортного средства может оказаться в РФ обязательной. О такой инициативе заявили в Минэкономразвития. Поправки в закон о техосмотре будут внесены после принятия соответствующего проекта.
Как отмечают российские информагентства со ссылкой на представителей ведомства, разработка документа ведется специально созданной рабочей группой. Данная мера необходима, прежде всего, в условиях участившихся случаев продаж карт техосмотра даже без прохождения самой процедуры.
Страховые агенты и разные посредники нередко предлагают приобрести полис ОСАГО сразу же вместе с картой без проверки автомобиля. Оформление диагностической карты происходит оперативно, и заплатить за это требуется до 1500 рублей. Дабы искоренить порочную практику, появилась инициатива осуществлять съемку техосмотра, причем на кадрах должен быть запечатлен автомобильный номер, а также место и время его проведения. В этом случае появляется гарантия корректности проверки в соответствии всем правилам.
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