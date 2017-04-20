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Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей

Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей

Их ждут 53 областных оздоровительных учреждения. Кроме того, на базе школ откроется еще 701 лагерь дневного пребывания. Одна путевка в ДОЛ обойдется в сумму от 12 с половиной до 13 тысяч 800 рублей. Причем до 60% процентов от этой цены 

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Австралийские палеонтологи воспроизвели облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад

Австралийские палеонтологи воспроизвели облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад

Ученые из Австралии воссоздали облик женщины, жившей в пещере Там-Лод в Таиланде 13 тысяч лет назад. Об этом рассказывается на страницах издания Antiquity.
Специалисты утверждают, что во внешности древней обитательницы много общего с сегодняшними представительницами прекрасного пола из Юго-Восточной Азии. 

18 апреля 2017, 11:31
Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

В сети появилось видео из Казахстана – с дороги в Акмолинской области в результате наводнения смыло школьный автобус с детьми.

Инцидент произошел на трассе Атбасар – Кокшетау 16 апреля. В автобусе «Паз» находились десять школьников, а также педагоги.

На видео запечатлена спасательная 

18 апреля 2017, 11:07
Госдума установит требования к именам и фамилиям детей

Госдума установит требования к именам и фамилиям детей

В Госдуме собираются урегулировать ситуацию с именами и фамилиями детей, приняв ряд обязательных требований. Сегодня народные избранники обсудят соответствующий законопроект.
Недавно было предложено запретить регистрировать в ЗАГС имена, включающие числительные либо цифровые обозначения, а также ненормативную лексику. Речь велась также 

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Британские ученые выяснили, как внешность влияет на зарплату

Ученые из Великобритании в результате своих исследований пришли к выводу, что между внешностью человека и его шансами на увеличение зарплаты связи не существует. Как утверждается, начальники в данном вопросе ориентируются прежде всего на профессиональные качества и опыт сотрудника, а не 

17 февраля 2017, 04:12
Ученые рассказали, почему красивые люди живут намного дольше

Ученые рассказали, почему красивые люди живут намного дольше

Люди с привлекательной внешностью болеют гораздо реже тех, кого природа не наделила такой особенностью. Это установили американские ученые из Университета Цинциннати в результате серии исследований с участием 15 тысяч человек от 24 до 35 лет, посвященных связи внешних данных и 

20 декабря 2016, 09:32
Ученые: «Совы» и «жаворонки» отличаются внешностью и здоровьем

Ученые: «Совы» и «жаворонки» отличаются внешностью и здоровьем

Ученые из сеульского университета Коре в процессе исследования с участием 1,6 тысячи человек в возрасте от 37 до 59 лет обнаружили отличия в здоровье, внешности и распорядке дня между рано просыпающимися людьми и любителями подремать подольше. «Совы» и «жаворонки» ведут 

16 декабря 2016, 10:43
Ученые: Давление со стороны родителей портит детский характер

Ученые: Давление со стороны родителей портит детский характер

Американские психологи из Университета в Айове установили, что давление на ребенка со стороны родителей может сильно испортить детский характер. По мнению ученых, при воспитании детей необходимо уделять максимальное внимание развитию их социальных навыков. В частности, нужно поощрять не достижения ребенка, 

2 декабря 2016, 04:02
Самара: Внимание, родители дошкольников!

Самара: Внимание, родители дошкольников!

4 августа в Самаре стартует новый этап распределения мест в детских садах.
2 августа 2016, 05:47
Учёные: Дети могут лгать родителям очень убедительно

Учёные: Дети могут лгать родителям очень убедительно

Результаты не совсем обычного исследования огласили сотрудники университетов Брока и Торонто. Они оценили возможности детей в обмане своих родителей. В общей сложности к серии экспериментов были привлечены свыше 150 родителей, имеющих детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Взрослые участники 

13 мая 2016, 02:52
Ученые: На оценки школьников влияет депрессия их родителей

Ученые: На оценки школьников влияет депрессия их родителей

Депрессивное состояние хотя бы одного из родителей вполне способно оказаться причиной плохих оценок ребенка в школе. К такому умозаключению пришли шведские ученые в процессе недавнего исследования. Социологи довольно долго вели наблюдение за семьями и установили, что ребенок депрессивных родителей в 
5 февраля 2016, 10:18
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