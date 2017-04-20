Ученые из Англии разработали карты лицевой наследственности, чтобы определять, какие черты детям передаются от родителей. Детали этого исследования приводит издание Scientific Reports.
Специалисты Имперского колледжа помогли генетикам различить гены, определяющие черты человеческого лица. Основу их теории составило предположение, что наследуемые от родителей внешние данные окажутся одинаковыми у однояйцевых близнецов и различными - у близнецов с разной ДНК.
Далее исследователи смоделировали лица порядка тысячи пар близнецов и применили свою программу статистического анализа. В результате они определили черты, которые практически со стопроцентной вероятностью обуславливались генами. Как поясняется, практически всегда ребенок наследуют от родителей форму и размеры кончика носа, размещение внутренних уголков глаз, форму области вокруг губ, очертания скул и охват головы.
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