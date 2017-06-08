  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/znakomye-cherty-rossiyskie-specsluzhby-nachali-ispolzovat-programmu-raspoznavaniya-lic
10
48
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
15 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком

Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком

В ГУ МВД России по Самарской области опровергли информацию о ДТП на Южном мосту. В понедельник, 24 апреля, в социальных сетях в пабликах, посвященных Самаре и Новокуйбышевску, появились сообщения, что Южный мост якобы обрушился и с него упал пассажирский микроавтобус. 

24 апреля 2017, 02:35
На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.

«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной 

24 апреля 2017, 01:00
Факт налицо: ученые рассказали, как компенсировать недостаток внешних данных

Факт налицо: ученые рассказали, как компенсировать недостаток внешних данных

Шотландские специалисты объяснили, как человек может компенсировать недостаток внешних данных. О серии исследований рассказывают специализированные европейские издания.
В первую очередь, говорят ученые, человек должен являться интересным собеседником. В таком случае его будут оценивать по другим критериям, нежели привлекательные черты лица 

20 апреля 2017, 02:38
Сообщение очевидца: в центре Самары оцепили улицу из-за подозрительного предмета

Сообщение очевидца: в центре Самары оцепили улицу из-за подозрительного предмета

В четверг, 20 апреля, в центре Самары был обнаружен подозрительный предмет. «Оцеплена улица Самарская до Ленинградки», - сообщил очевидец в социальной сети. Другие пользователи рассказали, что машины силовиков стояли возле Троицкого рынка на улице Галактионовской. Они опубликовали фото с места 
20 апреля 2017, 02:03
Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Ученые из Англии разработали карты лицевой наследственности, чтобы определять, какие черты детям передаются от родителей. Детали этого исследования приводит издание Scientific Reports.
Специалисты Имперского колледжа помогли генетикам различить гены, определяющие черты человеческого лица. Основу их теории составило предположение, что наследуемые 

20 апреля 2017, 10:06
Австралийские палеонтологи воспроизвели облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад

Австралийские палеонтологи воспроизвели облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад

Ученые из Австралии воссоздали облик женщины, жившей в пещере Там-Лод в Таиланде 13 тысяч лет назад. Об этом рассказывается на страницах издания Antiquity.
Специалисты утверждают, что во внешности древней обитательницы много общего с сегодняшними представительницами прекрасного пола из Юго-Восточной Азии. 

18 апреля 2017, 11:31
В России разработали женский бронежилет «Лига»

В России разработали женский бронежилет «Лига»

В российским «НИИ стали» разработан бронежилет для женщин "Лига". Над его созданием специалисты трудились с 2015 года, и вот теперь они заявили о готовности изделия к серийному выпуску.
Именно теперь, говорят инженеры, бронежилет "Лига" является как никогда актуальным, ведь ряды 

12 апреля 2017, 02:17
В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки

В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки

"Твиттер" МВД России пожелал доброго утра подписчикам под фотографией девушки-инспектора ГИБДД Елховского района Самарской области. Пользователи соцсетей начали бурно комментировать снимок. "А разве такое декольте по форме? А какая у нее офигенная прическа! Неужели в полиции так можно ходить?" 
28 марта 2017, 05:37
Британские ученые выяснили, как внешность влияет на зарплату

Британские ученые выяснили, как внешность влияет на зарплату

Ученые из Великобритании в результате своих исследований пришли к выводу, что между внешностью человека и его шансами на увеличение зарплаты связи не существует. Как утверждается, начальники в данном вопросе ориентируются прежде всего на профессиональные качества и опыт сотрудника, а не 

17 февраля 2017, 04:12
В Самаре оцепили железнодорожный вокзал

В Самаре оцепили железнодорожный вокзал

Сегодня, 18 июня, около 15:00 здание самарского ЖД-вокзала опять оцепили сотрудники спецслужб. Как передает портал 63.ru, в полицию поступила некая информация о возможном ЧП на территории вокзального комплекса. Никаких других подробностей пока не сообщается.

На месте работают представители 
18 июня 2016, 04:47
Английская спецслужба впервые призналась во взломах компьютеров

Английская спецслужба впервые призналась во взломах компьютеров

В Центре правительственной связи (ЦПС) Объединенного Королевства признались в том, что эта спецслужба практиковала взлом компьютеров. Сведения на этот счет растиражировали западные средства массовой информации. Напомним, некоторое время назад в отношении этой структуры был подан иск от семи интернет-провайдеров и 
2 декабря 2015, 11:17
Испанские хирурги провели операцию по пересадке лица

Испанские хирурги провели операцию по пересадке лица

В госпитале Барселоны успешно завершилась уникальная операция - 45-летнему мужчине пересадили мышцы носа, губ, челюсти, зубы, кожу, а также ткани, отвечающие за ощущения вкуса. На сегодняшний момент это самая сложная операция подобного типа в мировой практике. 45 специалистов госпиталя (хирурги, анестезиологи, медсестры 
6 апреля 2015, 02:15
За год в России предотвратили 8 терактов

За год в России предотвратили 8 терактов

За 2014 год российские спецслужбы предотвратили в нашей стране 8 терактов. Всего же количество преступлений террористической направленности снизилось почти в три раза, если сравнивать с 2013 годом. Об этом журналистам рассказал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

"Итогом скоординированных действий органов 

9 декабря 2014, 04:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна