Спецслужбы начали применять в ряде российских регионов специальную систему распознавания лиц, информируют «Известия». При этом в МВД не стали конкретизировать возможность использования данной технологии, заявив, что это «информация ограниченного доступа».
В основе программного комплекса - нейронная сеть на алгоритме FindFace. Данная самообучающаяся система дает возможность идентифицировать любого человека по определенному набору признаков.
По словам представителей компании-разработчика, приложение с алгоритмом FindFace бесплатное, и специальные службы могут задействовать его самостоятельно.
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