Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев решил высказаться по поводу Telegram. Он заявил, что этот мессенджер является самым успешным проектом российских спецслужб.
- Топ-менеджеры крупнейших компаний обсуждают там в частных каналах очень важные проблемы, - пишет Лебедев. - Чиновники из правительства решают там дела государственной важности. Простые люди создают там частные закутки для обсуждения своих очень личных вопросов. И все это происходит под соусом обещания «это никто и никогда не сможет прочитать...»
Однако, по мнению Лебедева, все сообщения в Telegram просматриваются «кем надо». По мнению блогера, спецслужбы намеренно сделали из создателя мессенджера Павла Дурова «великомученика», чтобы привлечь к его проекту как можно больше внимания.
Стоит отметить, что под постом Лебедева разгорелась большая дискуссия. Многие комментаторы считают, что блогер просто разыгрывает своих читателей.
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