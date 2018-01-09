В Тольятти водителей научат пропускать машины спецслужб на дорогах передает «Тольятти Онлайн», в Автограде в январе будут организованы несколько спецрейдов под названием «Маяк». Цель мероприятия - напоминание автомобилистам о необходимости пропускать на дорогах автомобили «скорой помощи», МЧС и других экстренных служб.



СМИ уже не раз сообщали … Как, в Автограде в январе будут организованы несколько спецрейдов под названием «Маяк». Цель мероприятия - напоминание автомобилистам о необходимости пропускать на дорогах автомобили «скорой помощи», МЧС и других экстренных служб.СМИ уже не раз сообщали