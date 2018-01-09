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Материалы по теме:

В Тольятти водителей научат пропускать машины спецслужб на дорогах

В Тольятти водителей научат пропускать машины спецслужб на дорогах

Как передает «Тольятти Онлайн», в Автограде в январе будут организованы несколько спецрейдов под названием «Маяк». Цель мероприятия - напоминание автомобилистам о необходимости пропускать на дорогах автомобили «скорой помощи», МЧС и других экстренных служб.

СМИ уже не раз сообщали 
5 января 2018, 05:19
В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

Госдума приняла в третьем чтении нормы административной ответственности за нарушение закона о деятельности мессенджеров. Штрафные санкции предусмотрены до одного миллиона рублей.
Как следует из законопроекта, для гражданских лиц наказание будет в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных – 30-50 тысяч, 

13 декабря 2017, 03:30
В Самаре создадут ресурс для интерактивного общения с правительством

В Самаре создадут ресурс для интерактивного общения с правительством

В Самарской области появится ресурс для интерактивного общения населения с правительством региона, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который поможет запустить "электронно-коммуникационную платформу", объявил Департамент управления делами губернатора. Цена контракта - 24 миллиона рублей. Согласно техзаданию, 

20 ноября 2017, 09:04
Telegram хочет обмануть Роскомнадзор

Telegram хочет обмануть Роскомнадзор

Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки. Пока она появилась только у пользователей персональных компьютеров, но в ближайшее время будет функционировать и в мобильном приложении,  пишет РБК. Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил закрыть мессенджер для российских пользователей, если его руководство 

27 июня 2017, 07:00
Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Спецслужбы начали применять в ряде российских регионов специальную систему распознавания лиц, информируют «Известия». При этом в МВД не стали конкретизировать возможность использования данной технологии, заявив, что это «информация ограниченного доступа».
В основе программного комплекса - нейронная сеть на алгоритме FindFace. 

8 июня 2017, 05:23
Обновленный Skype: В мессенджере изменился дизайн и появился аналог «Историй»

Обновленный Skype: В мессенджере изменился дизайн и появился аналог «Историй»

Корпорация Microsoft заявила о смене дизайна Skype и добавлении в него своего аналога «Историй» из Instagram, получившего наименование Highlights. Об этом сообщается на официальном портале компании.
В отличие от «Историй» в Instagram и «ВКонтакте», период существования публикаций составляет не одни 

2 июня 2017, 11:23

Роскомнадзор обязал разработчиков Opera передавать ФСБ данные о пользователях

Роскомнадзор обязал разработчиков Opera передавать ФСБ данные о пользователях

Роскомнадзор обязал создателей Opera передавать Федеральной службе безопасности сведения о пользователях. Ведомство зарегистрировало блог Opera Software AS в реестре организаторов распространения информации, сообщает «Роскомсвобода».
Кроме того, в список были включены видеохостинг Vimeo и мессенджер Snaappy. Как поясняют эксперты, включение в 

11 мая 2017, 12:04
В России разработали женский бронежилет «Лига»

В России разработали женский бронежилет «Лига»

В российским «НИИ стали» разработан бронежилет для женщин "Лига". Над его созданием специалисты трудились с 2015 года, и вот теперь они заявили о готовности изделия к серийному выпуску.
Именно теперь, говорят инженеры, бронежилет "Лига" является как никогда актуальным, ведь ряды 

12 апреля 2017, 02:17
МИД объяснил россиянам, каких слов и жестов стоит избегать за границей

МИД объяснил россиянам, каких слов и жестов стоит избегать за границей

Консульский департамент МИД РФ разместил на своем портале советы туристам относительно правил поведения в зарубежных поездках. В том числе, речь идет об особенностях этикета в различных странах.
Например, прибывшим в Сербию россиянам МИД напомнил о схожести языков двух государств и 

24 марта 2017, 10:32
Сотовые операторы рассказали о самых популярных среди россиян мессенджерах

Сотовые операторы рассказали о самых популярных среди россиян мессенджерах

Отечественные мобильные операторы связи назвали WhatsApp наиболее популярным мессенджером среди своих абонентов. Он обогнал своего вечного конкурента Viber.
В открытом доступе можно познакомиться со сведениями операторов сотовых компаний, ведущих свою деятельность на территории России. Цифры количества пользователей в зависимости от 

6 марта 2017, 01:13
Ученые установили, как справиться с волнением на первом свидании

Ученые установили, как справиться с волнением на первом свидании

Английские ученые определили, как можно справиться с волнением на первом свидании. Специалисты утверждают, что нужно к нему просто хорошо подготовиться заранее, хорошо отдохнув и продумав обсуждаемые темы. Об этом сообщает The Independent.
По словам ученых, большая часть первых свиданий оставляет 

20 октября 2016, 09:30
В Самаре оцепили железнодорожный вокзал

В Самаре оцепили железнодорожный вокзал

Сегодня, 18 июня, около 15:00 здание самарского ЖД-вокзала опять оцепили сотрудники спецслужб. Как передает портал 63.ru, в полицию поступила некая информация о возможном ЧП на территории вокзального комплекса. Никаких других подробностей пока не сообщается.

На месте работают представители 
18 июня 2016, 04:47
Фаббинг в современном обществе становится нормой

Фаббинг в современном обществе становится нормой

Специалисты Кентского университета в ходе очередного исследования установили, что фаббинг оказывается нешуточной проблемой современного мира. Ученые поясняют, что этот термин означает постоянное «копание» в своем смартфоне в процессе общения с другими людьми.
В экспериментах  приняли участие 250 добровольцев разных возрастных 

10 июня 2016, 10:24
Артемий Лебедев потребовал 1 млн рублей за фотографию семилетней давности

Артемий Лебедев потребовал 1 млн рублей за фотографию семилетней давности

Известный российский дизайнер, блогер и бизнесмен Артемий Лебедев хочет взыскать с одного из московских телеканалов миллион рублей за использование в прошлом году снимка из своего блога в эфире.

Ранее он направлял заявление в суд на Mail.group и один из 
24 июля 2015, 05:45
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев "окультурил" Пестравку

В Пестравке появился "Знак, рядом с которым все фотографируются". Об этом сообщает студия московского культового дизайнера Артемия Лебедева, автора федерального проекта. Пестравка стала первым населенным пунктом в Самарской области, где установлен фирменный знак. В Самаре "Знак, рядом с которым все 

18 июля 2013, 04:36
Артемий Лебедев о новом логотипе Самары:

Артемий Лебедев о новом логотипе Самары: "Буквы страшные, как смерть"

Культовый московский дизайнер Артемий Лебедев оценил новый логотип города Самары. По его мнению, проект ниже всякой критики. Широкое обсуждение высказываний мэтра и самой эмблемы развернулось в "Живом журнале".

Логотип для столицы региона самарские дизайнеры разработали по собственной инициативе. Говорят, городу необходим 

10 декабря 2012, 04:16
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