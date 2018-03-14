В блогах: ветер в Самаре



"Вчера, 5 февраля, в городе был сильный ветер. На пересечении Коммунистической с Осипенко еще в 10 часов утра сорвало указатель. Ну ладно, думаю. Стихия, однако. На часах седьмой … Блогер Евгений Синюков пожаловался на качество работы самарских дорожных служб."Вчера, 5 февраля, в городе был сильный ветер. На пересечении Коммунистической с Осипенко еще в 10 часов утра сорвало указатель. Ну ладно, думаю. Стихия, однако. На часах седьмой