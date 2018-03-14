Самарские мусорки получили оценку известного дизайнера Артемия Лебедева. Фото урны с изображением «Ладьи» ему прислал один из пользователей. Он сообщил Лебедеву, что новые урны в Самаре установили к ЧМ-2018. И опубликовал снимок «мусорки», установленной в районе бывшего «Ипподрома». «Как вам?» - поинтересовался юзер.
Артемий Лебедев свою оценку сформулировал так: «Полный треш!»
Отметим, Артемий Лебедев уже высказывал критические замечания по поводу благоустройства в Самаре – в частности, о плитке на улице Красноармейской и павильонах для сотрудников полиции.
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