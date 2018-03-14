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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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"Очень круто. Для нашего серого города ещё и необычно!" - восклицает автор.

Читатели не верят:

"Это точно в Самаре?! Красота-то 
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18 июля 2013, 04:36
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