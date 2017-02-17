Ученые из Великобритании в результате своих исследований пришли к выводу, что между внешностью человека и его шансами на увеличение зарплаты связи не существует. Как утверждается, начальники в данном вопросе ориентируются прежде всего на профессиональные качества и опыт сотрудника, а не на его внешние данные.
Таким образом британские психологи опровергли теорию своих коллег из Соединенных Штатов, которые усмотрели связь между эффектной внешностью и возможностями карьерного роста либо повышения зарплаты. В процессе исследования было установлено, что работодатели принимают во внимание, в том числе, состояние здоровья, особенности характера и трудоспособность сотрудника.
Кстати, некоторое время назад одна группа ученых выявила взаимосвязь внешней привлекательностью человека и его здоровьем. Специалисты говорят, что красивые люди в подавляющем большинстве имеют крепкое здоровье и редко сетуют на неважное самочувствие.
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