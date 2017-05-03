На скамье подсудимых окажется генеральный директор компании «1245 УНР» Александр Остремский. Его обвиняют в невыплате 6 миллионов рублей 226 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с января по июль 2015 года. Сотрудники предприятия в поселке Зубчаниновка, полгода работали бесплатно. Затем им предложили уволиться из одной организации и одновременно устроиться в другую. Новая фирма, созданная взамен прежней, зарплату с июля по сентябрь выплачивало частями, а с октября перестало.
Отметим, что часть долгов удалось погасить. На январь прошлого года задолженность была в 3 раза выше – 18 миллионов рублей. На предприятии долги по зарплате объясняли неплатежами покупателей строительных материалов.
Остремскому грозит до 3 лет лишения свободы или штраф до 0,5 миллиона рублей.
Дело рассмотрит суд Кировского района Самары.
|
Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу
|
2 мая 2017, 06:00
|
В Самаре у «банды банкиров» нашли 42 миллиона
В Самарской области раскрыли уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Обвиняемые – трое местных жителей – две женщины 45 и 59 лет и 63-летний мужчина.
Как полагают следователи, житель Самары создал устойчивую организованную группу.
«Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел …
|
2 мая 2017, 12:16
|
«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года
4,5 года с отбыванием в колонии строго режима. Такой приговор вынесли жителю деревни Колыбеловка Красноармейского района Алексею Кошману, оказавшемуся рабовладельцем.
|
28 апреля 2017, 03:20
|
Мороженое или пиво: кто победит в битве за товарный знак?
Красноярская фабрика «Славица» обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к пивоваренной компании «Балтика» с требованием о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «Славный».
По версии заявителя, пивовары его вообще не используют, а у мороженщиков есть намерение выпустить лакомство …
|
26 апреля 2017, 03:22
|
Минфин оценивает объем серой зарплаты в РФ в 10 трлн рублей
|
20 апреля 2017, 03:36
|
В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей
В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой …
|
13 апреля 2017, 02:34
|
Директор ОАО «АвтоВАЗагрегат» ответит за долги перед рабочими
|
12 апреля 2017, 07:26
|
Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного
Оперативники арестовали двух активных участников преступной группировки, которые организовали производство и сбыт крупных партий амфетамина.
|
12 апреля 2017, 11:39
|
Дом печати погасил долг по зарплате, выплаты которой работники добивались 8 лет
|
6 марта 2017, 02:40
|
Британские ученые выяснили, как внешность влияет на зарплату
|
17 февраля 2017, 04:12
|
В Самаре предъявили обвинение подозреваемому в убийстве экс-полицейского
Самарцу, подозреваемому в убийстве экс-полицейского, предъявили обвинение. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел в ночь на 8 января в кафе, расположенном на территории Кировского района Самары. Бывший сотрудник правоохранительных органов получил ножевые ранения и скончался на месте происшествия. Уголовное …
|
20 января 2017, 12:37
|
Сторона обвинения не согласовала меру наказания для Екатерины Пузиковой
|
5 августа 2015, 01:38
|
Актеру Алексею Панину предъявили обвинения по делу об оскорблении полицейских
В Северной столице предъявлено обвинение в оскорблении сотрудника полиции актеру Алексею Панину. Это произошло вчера, 17 февраля, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы управления транспортной полиции.
|
18 февраля 2015, 08:11
|
Фигурантов дела о хищении денег «Роснефти» обвинили в мошенничестве
Директору АНО «Молодежный театр "Лайт"», директору ООО «Альтера Парс» и генеральному директору ООО «Твин Медиа» предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. Дело будет направлено в …
|
30 мая 2014, 03:54