Сегодня Волжский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте на два месяца четверых мужчин, которых подозревают в убийстве военнослужащего. Речь о 21-летних Вячеславе Арбузове и Евгении Криточнове и двух несовершеннолетних.
26 мая в лесополосе поселка Пахарь полицейские обнаружили сгоревший автомобиль. В багажнике машины был обугленный труп. По версии силовиков, пострадавший встретил по дороге ранее незнакомых ему людей, попавших в ДТП. Остановился помочь, однако пьяные парни затолкали военного в багажник и поехали в лес. Там вытащили из машины, избили битой и домкратом, потом положили в багажник и подожгли машину.
31 мая предполагаемых убийц задержали. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об их заключении под стражу на 2 месяца.
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