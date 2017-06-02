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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Руководитель дачного кооператива попытался занизить размер налогов и попал за решетку

Руководитель дачного кооператива попытался занизить размер налогов и попал за решетку

Октябрьский районный суд Самары признал виновным руководителя дачного кооператива «Удачный» Игоря Бородулина  в покушении на мошенничество и даче взятки. В 2014-ом году по его приказу в налоговую декларацию внесли ложные сведения о расходах кооператива. Вписали в документ фиктивный договор подряда. 

31 мая 2017, 05:49
Следственный комитет опровергает задержание подозреваемого в похищении самарского бизнесмена

Следственный комитет опровергает задержание подозреваемого в похищении самарского бизнесмена

Речь идет о похищении самарского предпринимателя Танеева и вымогательстве с его брата выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, Александр Курочкин совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. Мужчины вместе с бизнесменом распивали спиртное в кафе 

29 мая 2017, 07:00
Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы

Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы

В Новокуйбышевске заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Жертвой оказалась 42-летняя жительница Чапаевска.
Как выяснили стражи порядка, смертельную травму головы гражданка получила в процессе ссоры со своим знакомым. Они распивали спиртное в квартире женщины на улице Миронова. Началась 

26 мая 2017, 12:00
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты

В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты

В городе Минусинске Красноярского края накануне вечером был убит 42-летний главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков. По информации отечественных агентств, в теле жертвы экспертами обнаружены пять пуль.
Сообщение о смерти журналиста подтвердили и представители региональной полиции. В дежурную часть поступило 

25 мая 2017, 10:10
В Самарской области рецидивист сжег приятеля на конфорке газовой плиты

В Самарской области рецидивист сжег приятеля на конфорке газовой плиты

Преступление было совершено вечером 13 мая в квартире одного из домов по улице Центральной в поселке Полянский Большечерниговского района.
 
Местный житель с серьезными ожогами постучался к соседям и попросил вызвать врачей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в больницу, по пути 

22 мая 2017, 10:40
В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

Вынесен приговор 63-летнему местному жителю.
 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
 
По версии следствия, 5 сентября 2016 года мужчина напился и поругался с 41-летней 

22 мая 2017, 09:50
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