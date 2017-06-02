Иностранца, вербовавшего в ИГИЛ, отправили за решетку Суд приговорил 23-летнего Рахмонберди Рашидова к 8 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в прошлом году он склонял мусульман к ведению борьбы с «неверными», уговаривал ехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское …