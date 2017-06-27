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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Назначена дата обжалования решения по делу об убийстве замруководителя самарского филиала

Назначена дата обжалования решения по делу об убийстве замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка"

20 декабря Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры и потерпевших по делу об убийстве банкира Дмитрия Пузикова. Напомним, что в отравлении обвиняют супругу скончавшегося заместителя руководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Екатерину.
Согласно материалам дела, 4,5 года назад молодая женщина подмешала 

14 декабря 2016, 05:19
СК вновь займется расследованием убийства банкира Дмитрия Пузикова

СК вновь займется расследованием убийства банкира Дмитрия Пузикова

Решение о возврате дела силовикам в понедельник принял суд Красноярского района. Напомним, что в отравлении обвинили жену погибшего замруководителя самарского филиала Россельхозбанка. По версии следствия, в марте 2012 года Екатерина подмешала мужу в еду таллий. Впоследствии он скончался в больнице.

17 октября 2016, 05:41
Екатерину Пузикову, обвиняемую в убийстве мужа-банкира, снова отправят под суд

Екатерину Пузикову, обвиняемую в убийстве мужа-банкира, снова отправят под суд

Следователи завершили повторное расследование уголовного дела. Напомним, изначально служители Фемиды приговорили женщину к 7 годам лишения свободы.
По версии следствия, она в марте 2012-го года подмешала яд в картофельное пюре своему супругу - замдиректора Самарского филиала «Россельхозбанка». Пузикова свою причастность 

4 октября 2016, 04:25
Екатерину Пузикову, осужденную за убийство мужа-банкира, отпустят домой

Екатерину Пузикову, осужденную за убийство мужа-банкира, отпустят домой

Сегодня, 11 декабря, Самарский областной суд вынес решение об отмене приговора. Напомним, Красноярский районный суд приговорил Екатерину Пузикову к 7 годам колонии. По версии следствия, именно она в марте 2012 года во время вечеринки в коттедже в поселке Кондурчинский подмешала 
11 декабря 2015, 04:04
Мать убитого банкира направила жалобу генпрокурору России

Мать убитого банкира направила жалобу генпрокурору России

Сегодня, 8 декабря, об этом в Самарском областном суде заявил Вячеслав Тилежинской - адвокат матери убитого замглавы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Напомним, по версии следствия, яд в картофельное пюре топ-менеджеру подмешала его жена Екатерина в марте 2012 года во время 
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Прокуратура Самарской области просит вернуть дело об убийстве банкира на дополнительное расследование

Речь идет об убийстве замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Дмитрия Пузикова, за которое Красноярский районный суд приговорил его жену Екатерину к 7 годам лишения свободы. Напомним, в марте 2012 года молодая женщина на вечеринке в частном доме в поселке Кондурчинский 
7 декабря 2015, 07:41
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