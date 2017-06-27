7 лет лишения свободы. Такое наказание в понедельник в суде Красноярского района сторона гособвинения запросила для вдовы самарского банкира Екатерины Пузиковой. Напомним, ее обвиняют в убийстве мужа - замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Дмитрия Пузикова. По версии следствия, в марте 2012-го года на дружеской вечеринке молодая женщина из ревности подмешала супругу в картофельное пюре таллий. Кроме него блюдо попробовали еще два гостя. Все трое попали в больницу. Топ-менеджер скончался от отравления, остальные - выжили. Уголовное дело расследовали пять раз. Дважды его возвращали силовикам из суда, трижды из прокуратуры. В прениях сторона защиты настаивала на невиновности подсудимой. По показаниям свидетелей, Пузиков и еще двое гостей отравились не от первой порции пюре, которую накладывала Екатерина. На той тарелке следов яда не обнаружено. Якобы кто-то подмешал смертельно опасное вещество во вторую порцию. Кроме того, не установлено, где подсудимая купила таллий. Последнее слово Екатерине Пузиковой предоставят 21-го июля. Оглашение приговора ожидается в период с 24 по 26-ое.
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Прокуратура Самарской области просит вернуть дело об убийстве банкира на дополнительное расследование
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