Для нормальной жизни среднестатистической российской семье требуется 83 тысячи 600 рублей в месяц. Таковы итоги социологического исследования холдинга "Ромир".
Как отмечают специалисты, год назад эта цифра была на 10 900 рублей меньше. Впрочем, о такой сумме в качестве дохода на семью из двух взрослых и одного ребенка говорят далеко не все. 17% респондентов согласны иметь месячный доход в 45 тысяч рублей, а 63% называют диапазон от 45 до 120 тысяч. И только каждая пятая семья заявияет, что для нормальной жизни ей потребуется свыше 122 тысяч в месяц на трех человек.
Авторы исследования говорят: рост доходных ожиданий составил за год 15%, что в 3 раза выше уровня официальной инфляции в 5,6%. Связана эта динамика с тем, что материальные запросы у населения выросли, а дохода не увеличился, отсюда и наблюдаемые тенденции.
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