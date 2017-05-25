Специалисты из Соединенных Штатов в процессе недавних исследований отметили весьма низкую эффективность популярных в настоящее время фитнес-трекеров. Как рассказывают «Известия», большинство функций гаджетов бесполезны и выдают неверные данные из-за того, что не имеют достаточной информации.
Медики утверждают: невозможно точно определить количество сожженных калорий, не имея сведений о росте, весе, возрасте и других данных человека. К такому умозаключению специалисты пришли, протестировав 7 популярных марок фитнес-трекеров.
Как заключают эксперты, у гаджетов имеется только одна полезная функция. Они безошибочно определяют частоту пульса, а все остальное специалистами ставится под сомнение.
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