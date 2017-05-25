Возвращение легенды: В России стартовали продажи Nokia 3310 В РФ стартовали продажи новой версии популярного кнопочного телефона Nokia 3310. Со вчерашнего дня гаджет можно купить в ряде столичных салонов.

В других регионах реализация еще не началась, доступен лишь предзаказ. На официальном портале Nokia мобильное устройство можно купить за …