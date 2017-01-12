Мощный процессор, два экрана, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, сверхчувствительная фотокамера и четыре варианта цветового решения корпуса – таковы главные достоинства нового гаджета, который представила компания НТС (Тайвань). Флагманский смартфон уже можно заказывать. Покупка новинки обойдется около 750 долларов США.
Новый смартфон U Ultra, работающий на системе Android 7.0 Nougat, в первую очередь, удивит и порадует своего обладателя двумя экранами, главный из который с диагональю в 5,7 дюйма и разрешением Quad HD. Дополнительный дисплей установлен сверху и предназначен для уведомлений и напоминаний.
Для тех, кто любит яркие и суперчеткие фото, послужит камера на 12 мегапикселей, а также оптический стабилизатор.
К перечисленным достоинствам добавим разъем для наушников в 3,5 мм, мощный процессорный чип, графический ускоритель и 4 Гбайт оперативной памяти. Если и этого покажется недостаточным, возможна установка карты microSD до 2 Тбайт.
Что касается цветового решения корпуса гаджета, то здесь выбор большой – фаблет можно заказать в одном из четырех вариантов: синий, черный, белый, розовый.
Все это удовольствие обойдется вам приблизительно в 750 американских долларов.
|
В компании Nokia назвали точную дату презентации нового смартфона на Android
Всемирно известный концерн Nokia собирается презентовать новейший смартфон на Android уже 26 февраля в Барселоне. Об этом сообщили официальные представители компании HMD Global. Заявлено, что гаджет станет работать на базе Android.
|
12 января 2017, 03:59
|
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей
Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
|
9 января 2017, 09:08
|
Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2017 году гаджетов
|
30 декабря 2016, 12:28
|
В 2017 году Nokia выпустит пять новых смартфонов
|
29 декабря 2016, 10:03
|
Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции
Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
|
28 декабря 2016, 03:49