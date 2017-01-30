Американские специалисты презентовали устройство, дающее возможность любителям селфи делать фотографии с небольшой высоты. Новинка под наименованием Selfly позволит делать фронтальные снимки на телефон, после чего она превращается в практичный чехол для смартфона.
Футляр весьма функциональный, его можно использовать для любого аппарата с дисплеем до 6 дюймов. По мнению экспертов, главным минусом новинки считается слабая батарея объемом немногим более 630 мАч.
Аккумулятора хватает примерно на десять минут работы. Объявлена цена нового гаджета – порядка 80 долларов США.
|
Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%
|
27 января 2017, 08:38
|
Росавиацией снят запрет на перевозку в самолетах смартфонов Samsung Galaxy Note 7
Росавиацией снят запрет на перевозку в самолетах смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Это решение продиктовано мерами, принятыми компанией Samsung Electronics в направлении повышения безопасности гаджетов. Напомним, ранее были отмечены неоднократные инциденты с проблемным устройством, связанные с самовозгоранием его аккумулятора.
|
25 января 2017, 04:44
|
Apple снизила цены на свою продукцию в России на 5-11%
В России упала стоимость ряда устройств производства Apple после корректировки цен корпорацией в онлайн-магазине. Согласно последним данным, iPhone7 потерял в цене в среднем пять тысяч рублей, в зависимости от комплектации.
|
20 января 2017, 10:03
|
Компания LG назвала дату презентации флагманского смартфона G6
Согласно заявлению представителей южнокорейской компании LG, флагманский смартфон G6 будет представлен 26 февраля текущего года. Презентация гаджета состоится в Барселоне на выставке MWC 2017. Потребителям обещано более комфортное использование смартфона и улучшенное качество мобильных игр.
|
19 января 2017, 05:45
|
Раскрыта цена нового Samsung Galaxy S8
|
18 января 2017, 10:10
|
Гибкий смартфон Surface от Microsoft собирается покорить мобильный рынок
|
17 января 2017, 04:28
|
Психологи установили три самые главные причины любви к селфи
Американские ученые из Университета имени Бригама Янга установили причины, по которым многие люди любят делать селфи. Ученые определили три основные группы любителей такого времяпрепровождения. О результатах этих исследований рассказывают зарубежные СМИ.
|
13 января 2017, 02:51
|
Летающий дрон для селфи поступит в продажу в 2017 году
|
15 декабря 2016, 12:41
|
Две девушки из Тольятти сняли смешное видео о секретах красивого селфи
|
1 декабря 2016, 05:14
|
Российские банки создадут базу голосов и селфи клиентов
В 2017 году клиентов российских банков начнут распознавать по лицу и голосу. Первым финансовым учреждением, которое начнет тестировать идентификационный проект, станет ВТБ24.
Процедуру доверят мобильному приложению под условным названием «селфи + голос». Суть технологии бимодальной биометрии заключается в сверке ранее созданного …
|
1 декабря 2016, 01:35