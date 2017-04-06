«Трансформеры» получат свое продолжение. О намерении создать еще 14 частей франшизы заявил режиссер фильма Майкл Бэй (США).
По словам Бэя, уже написаны 14 сценариев, не менее увлекательных, чем первые пять, по которым уже отсняты соответствующие серии. К слову, показ последней из них - «Трансформеры 5: Последний рыцарь» - намечен на 22 июня текущего года.
А вот шестую часть франшизы начнут снимать в 2019 году. При этом, вероятнее всего, сам Майкл Бэй будет выступать в качестве продюсера, приобщив к съемочному процессу других режиссеров.
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