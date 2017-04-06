4
05
34
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888      .d8888b.   8888888b.   88888888888             .d8888b.   888888888  
 888     d88P  Y88b  888  "Y88b      888                d88P  Y88b  888        
 888     Y88b.       888    888      888                       888  888        
 888888   "Y888b.    888    888      888      888  888       .d88P  8888888b.  
 888         "Y88b.  888    888      888      `Y8bd8P'   .od888P"        "Y88b 
 888           "888  888    888      888        X88K    d88P"              888 
 Y88b.   Y88b  d88P  888  .d88P      888      .d8""8b.  888"        Y88b  d88P 
  "Y888   "Y8888P"   8888888P"       888      888  888  888888888    "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"
 
Его презентовал народный артист России и исполнитель одной из главных ролей в фильме Евгений Миронов. Холл в кинотеатре с трудом вместил всех 

5 апреля 2017, 11:26
Warner Brothers снимет продолжение киносаги о Гарри Поттере

Warner Brothers снимет продолжение киносаги о Гарри Поттере

Основой новой трилогии о знаменитом волшебнике станет  пьеса  «Гарри Поттер и проклятое дитя».  В ней будут сниматься уже известные актеры, работавшие над образами главных героев поттерианы.  Их детей сыграют представители нового поколения молодых артистов. Кинокомпания Warner Brothers уже заключила договор 

20 марта 2017, 04:38
Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.

Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, 
14 марта 2017, 02:24
В тайге стартовали съемки российской версии фильма «Выживший»

В тайге стартовали съемки российской версии фильма «Выживший»

В хакасской тайге начались съемки фильма «Охотник». Это отечественная версия голливудской картины с Леонардо Ди Каприо «Выживший».
Главную роль играет актер Максим Султреков. Съемки осуществляет киностудия «Хакасфильм». По сценарию, охотник пришел в себя после огнестрельного ранения, уже слепой, и страдает 

6 марта 2017, 03:04
Самая одинокая собака в мире стала звездой пятой части «Трансформеров»

Самая одинокая собака в мире стала звездой пятой части «Трансформеров»

Стаффордширский терьер по кличке Фрейя, от которого за несколько месяцев отказались тысячи людей по причине тяжелой болезни, снимется в фильме «Трансформеры 5: Последний Рыцарь». Животное называют самой одинокой собакой в мире.
История собаки по-своему удивительна. Брать ее из приюта никто 

23 сентября 2016, 04:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна