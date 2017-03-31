ВЦИОМ: Четверть россиян заявили о вращении Солнца вокруг Земли Четверть россиян полагают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом в интервью «Известиям» поведал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Как рассказывает г-н Федоров, исследования на эту тему его специалисты проводили многократно. И всякий раз 25% опрошенных озвучивали мнение, …