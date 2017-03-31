Ученые из Оксфордского университета утверждают, что доказали существование параллельных миров. В основу своих суждений команда научных работников положила известную теорию.
Изначально такая научная концепция появилась в 20 веке, ее автором является американский исследователь Хью Эверетт. Эта теория объясняет образование параллельной реальности на примере гипотетически вероятного дорожно-транспортного происшествия, когда число исходов аварии аналогично количеству миров.
Данную идею взяли в разработку наши современники, но в качестве примера фигурировали атомы. С учетом хаотичной схемы движения, рассуждают специалисты, частицы могут иметь различные направления и одновременно возникнуть в нескольких разных местах. Так и человек, делают вывод в Оксфорде, живет в одном из множества параллельных миров, а не в единственном.
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