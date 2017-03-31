В российской столице ученые нашли у основания китай-городской стены «тайную комнату». Она служила для прослушивания неприятеля по ту строну крепости, поясняется в сообщении на официальном портале мэра и московского правительства.
Это таинственное помещение использовалось в XVI веке. Сводчатые стены комнаты давали специфический акустический эффект, что предоставляло возможность хорошо слышать разговоры неприятеля.
Открытие было сделано в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. В общей сложности в ходе этих работ обнаружено свыше 150 артефактов, в частности близ Лубянской и Новой площади. Там рабочие готовили участки для прокладки коммуникаций.
Большая часть артефактов датируется XVI—XIX веками. Найдены изделия из керамики, свинцовые пули, пушечное ядро и железная стрела.
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