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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2017г 
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Ученые из Оксфорда доказали существование параллельных миров

Ученые из Оксфорда доказали существование параллельных миров

Ученые из Оксфордского университета утверждают, что доказали существование параллельных миров. В основу своих суждений команда научных работников положила известную теорию.
Изначально такая научная концепция появилась в 20 веке, ее автором является американский исследователь Хью Эверетт. Эта теория объясняет образование параллельной 

31 марта 2017, 02:08
Ученые назвали самые опасные фрукты и овощи на Земле

Ученые назвали самые опасные фрукты и овощи на Земле

Ученые установили, какие ягоды, овощи и фрукты следует считать самыми опасными для здоровья. Свои выводы специалисты из Соединенных Штатов сделали после продолжительного исследования.
Как утверждается, наиболее опасная ягода для здоровья человека — клубника. Она содержит в своем составе очень много 

31 марта 2017, 12:10
Планету Татуин из «Звездных войн» нашли в созвездии Змея

Планету Татуин из «Звездных войн» нашли в созвездии Змея

Американские и чилийские ученые обнаружили в созвездии Змея двойную звездную систему, вокруг которой располагается пылевое облако. Белую и коричневую карликовые звезды, находящиеся внутри системы, астрономы определили при помощи космического телескопа Hubble.
К сожалению, сетуют специалисты, исследование этого скопления крайне затруднено 

31 марта 2017, 10:20
Ученые: плохой секс не мешает хорошим отношениям

Ученые: плохой секс не мешает хорошим отношениям

По мнению ученых, плохой секс не является гарантией плохих отношений. О результатах исследования рассказывается на страницах Psychology Today.
В процессе экспериментов психологи провели масштабный опрос. Порядка 2000 человек должны были ответить на вопрос, является ли для них приоритетной роль секса 

31 марта 2017, 10:00
В Китае обнаружены руины древнего города возрастом около 1,5 тыс. лет

В Китае обнаружены руины древнего города возрастом около 1,5 тыс. лет

Археологическая экспедиция обнаружила близ пересохшего соленого озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР древний город-оазис. Время его расцвета пришлось на период 1,5-тысячелетней давности.
Речь идет о городе Лоулань. Этот оазис, который именовали "Восточными Помпеями", располагался на оживленном в давние времена 

30 марта 2017, 05:17
В Китае на стройке нашли гробницу с мумиями, которым более 500 лет

В Китае на стройке нашли гробницу с мумиями, которым более 500 лет

В китайской провинции Хэнань рабочие наткнулись на загадочное захоронение с двумя хрустальными гробами. По мнению ученых, оно принадлежало чиновнику и его супруге, которые жили в этой местности в эпоху династии Мин. Об этом рассказывает издание South China Morning Post.
Усыпальницу 

27 марта 2017, 02:20
Стоянку древних людоедов обнаружили археологи в Испании

Стоянку древних людоедов обнаружили археологи в Испании

Испанские ученые обнаружили пещеру, в которой жили древние каннибалы. Открытие было сделано в процессе археологических работ.
Таинственный грот располагался в южной части Валенсии. В нем было не менее 30 человеческих костей. Исследователи выяснили, что это останки двух взрослых и одного 

22 марта 2017, 05:04
На строительстве Керченского моста найдена голова древней скульптуры

На строительстве Керченского моста найдена голова древней скульптуры

В Керченской бухте около мыса Ак-Бурун во время археологических работ обнаружен большой фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. По мнению экспертов, это может быть изображение древнегреческого божества, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Руководитель подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский 

22 марта 2017, 12:11
Археологи обнаружили на дне Янцзы золото династии Мин

Археологи обнаружили на дне Янцзы золото династии Мин

Китайские ученые нашли на дне притока реки Янцзы свыше 10 тысяч артефактов старше 300 лет, сообщает агентство Синьхуа. Речь идет о золотых, серебряных и бронзовых монетах и украшениях, а также металлическом холодном оружии.
Находку сделали недалеко от города Чэнду. Предположительно, 

20 марта 2017, 09:32
Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

На Ямале обнаружен загадочный некрополь эпохи палеолита. Три девушки и мужчина были погребены нетипичным для тундры образом - в скорченном, а не прямом состоянии. Они имели очень серьезные дефекты скелета, обусловленные болезнями и травмами.
Раскопки велись в поселении Юръ-Яха III 

17 февраля 2017, 03:07
Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Английский палеонтолог Бентон со своими коллегами совершенно неожиданно для себя сделал серьезное открытие. В КНР при исследованиях в местности, хранящей артефакты юрского периода, были найдены останки беременной рептилии. Как установили эксперты, доисторические морские рептилии были живородящими.
По словам Бентона, находка 

15 февраля 2017, 10:35
В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

Самарские археологи рассказали об исследовании погребений медно-каменного века, обнаруженных в Безенчукском районе у села Екатериновка. Раскопки памятника «Екатериновский мыс» ведутся с 2013 года. В могилах обнаружены архаичные символы власти – навершия скипетров. Найдено захоронение «древнейших аристократов», которые жили еще до 

2 февраля 2017, 04:20
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