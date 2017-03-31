Четверть россиян полагают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом в интервью «Известиям» поведал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Как рассказывает г-н Федоров, исследования на эту тему его специалисты проводили многократно. И всякий раз 25% опрошенных озвучивали мнение, которое идет вразрез с фактом, известным всем еще со школьной скамьи.
По словам руководителя ВЦИОМ, такой факт не может не настораживать. К слову сказать, 90% исследований, которые проводит Центр, не становятся достоянием общественности, поскольку заказчики выражают заинтересованность в конфиденциальности получаемых результатов.
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