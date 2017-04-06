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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

ВЦИОМ: Четверть россиян заявили о вращении Солнца вокруг Земли

ВЦИОМ: Четверть россиян заявили о вращении Солнца вокруг Земли

Четверть россиян полагают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом в интервью «Известиям» поведал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Как рассказывает г-н Федоров, исследования на эту тему его специалисты проводили многократно. И всякий раз 25% опрошенных озвучивали мнение, 

31 марта 2017, 02:15
Россияне хотят видеть детей врачами, военнослужащими и юристами

Россияне хотят видеть детей врачами, военнослужащими и юристами

Данные последнего опроса свидетельствуют о том, что жители нашей страны предпочитают видеть своих детей врачами, военнослужащими и юристами. Так утверждают специалисты ВЦИОМ после подведения итогов исследования о представлении идеальной профессии.
Свыше трети (35%) респондентов, имеющих детей или внуков, отдают предпочтение 

30 марта 2017, 11:18
В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств

В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств

Сегодня об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Несмотря на представление надзорного ведомства, незаконно полученные и потраченные деньги не возвращены родителям воспитанников. Кроме того, в феврале директор потребовала от них новых пожертвований в конкретной сумме, что запрещено законом. Отметим, что 

29 марта 2017, 10:01
Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрии Самары необходимо занять как минимум 1 миллиард 387 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании по бюджету городской думы. Средства планируется направить на финансирование социально значимых направлений. Самую большую сумму - 280 миллионов - необходимо потратить на подготовку 

29 марта 2017, 10:22
Самарцы смогут поставить оценки местным больницам

Самарцы смогут поставить оценки местным больницам

Жителей Самарской области попросят оценить качество медицинских услуг. Областной Минздрав выбрал 99 медучреждений, работу которых будут оценивать с помощью анкет. Мероприятие затронет стоматологические поликлиники, станции скорой помощи и переливания крови, санатории, диспансеры, центральные райбольницы и даже некоторые частные заведения. Анкеты 

28 марта 2017, 04:52
Самарцы рассказали о разборках на работе

Самарцы рассказали о разборках на работе

Как часто самарцы ругаются на работе, решили выяснить специалисты компании HeadHunter. 28 процентов опрошенных признались, что конфликты с коллегами у них происходят не чаще, чем раз в месяц. Каждый пятый участник опроса становится участником словесных разборок примерно каждую неделю. Лишь 

28 марта 2017, 04:04
В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

За прошлый год в Самарской области выявили поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. Всего изъято 35 штук. Рублевых подделок нашли 746, сообщили в Банке России. Это вдвое меньше, чем в 2015-м, когда изъяли 444 фальшивки. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 

23 марта 2017, 02:49
Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Росавтодор направит в 2017 году два с половиной миллиарда рублей на ремонт аварийных мостов. 23 объекта приведут в порядок в 12 регионах страны. Речь идет об Алтайском крае и Краснодарском, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Брянской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и 

21 марта 2017, 03:13
Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

В 2016 году в России значительно выросла доля граждан, которые предпочитают хранить деньги дома в наличной форме. Сейчас такую заначку имеют 23 процента россиян. Это на 5 процентов больше, чем в 2015-м. Исследование было проведено социологами из Российской академии народного 

14 марта 2017, 04:36
Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет

Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет

Эпопея с многострадальным самарским Домом печати, где некогда располагалась крупнейшая типография региона, по всей видимости, вышла на финишную прямую. Напомним, еще 10 лет назад это учреждение было центром газетной журналистики. Кроме того, здесь печатали учебники и этикетки для товаров. Проблемы 

9 марта 2017, 03:39
В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.

Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.

Работников организации 

11 января 2017, 04:57
Росстат нашел разницу в зарплатах женщин и мужчин

Росстат нашел разницу в зарплатах женщин и мужчин

Росстат выявил существенную разницу в зарплатах мужчин и женщин. По данным ведомства, в 2015 году руководители-мужчины получали в среднем по 71 тысяче рублей, тогда как представительницы прекрасного пола на таких же должностях - только 50 тысяч. При этом доля женщин 

30 декабря 2016, 12:17
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