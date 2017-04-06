70 процентов самарцев недовольны своей зарплатой, для полного счастья им нужно свыше 80 тысяч рублей в месяц, выяснили специлисты портала "Зарплата.ру". По данным исследования, на самом деле 51 процент горожан получает меньше 30 тысяч рублей. Четверть зарабатывает от 30 до 40 тысяч, 9 процентов - от 41 до 50 тысяч, 8 - от 51 до 60 тысяч, 3 процента - от 61 до 70 тысяч рублей. Близки к своей мечте и получают свыше 70 тысяч рублей в месяц только 5 процентов самарцев. 34 процента респодентов имеют дополнительный источник дохода: сдают недвижимость в аренду, подрабатывают, получают помощь от родственников. 2 процента получают проценты от вклада в банке.
Сколько рублей в месяц получают самарцы?
- до 30 000 - 51%
- от 30 000 до 40 000 - 25%
- от 41 000 до 50 000 - 9%
- от 51 000 до 60 000 - 8%
- от 61 000 до 70 000 - 3%
- от 70 000 - 5%
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