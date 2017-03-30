Данные последнего опроса свидетельствуют о том, что жители нашей страны предпочитают видеть своих детей врачами, военнослужащими и юристами. Так утверждают специалисты ВЦИОМ после подведения итогов исследования о представлении идеальной профессии.
Свыше трети (35%) респондентов, имеющих детей или внуков, отдают предпочтение работе врача. Далее в рейтинге ратный труд военнослужащего, о котором сказали 13% участников. При этом видеть ребенка юристом мечтают 11% опрошенных.
Кроме того, исследования продемонстрировали, что поднялась популярность профессии педагога - 10% голосов. В 2012 году такого мнения придерживались только 4%.
А еще опрошенные останавливали свой выбор на профессиях инженера, спортсмена, полицейского и строителя. Работу финансиста или бухгалтера предпочитают для ребенка только 9% россиян. Наиболее неактуальной сферой деятельности на данный момент оказался бизнес.
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