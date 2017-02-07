Английские ученые утверждают, что светодиодное освещение отрицательно влияет на наш мир и способно убить все живое. Серию исследований со светодиодными лампами провели над пауками.
Специалисты собрали различные виды пауков, для которых в темное время суток включали светодиодное освещение. По итогам опытов выяснилось, что такой свет плохо отражается на жизнедеятельности. У пауков отмечали заторможенность, что отражалось на их способности добывать пищу и, соответственно, выживании. Когда же появлялся дневной свет, активность этих существ возвращалась на прежний уровень. Это наглядно свидетельствует о негативном действии светодиодных ламп.
Также ученые установили, что светодиоды плохо влияют на растения. Использование такого освещения в итоге может повлечь глобальные проблемы.
Сейчас специалисты работают над созданием альтернативы светодиодному освещению. Новшество должно не уступать по экономическим критериям, но при этом не оказывать пагубного влияния на животный и растительный мир.
|
Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна
|
7 февраля 2017, 10:49
|
Ученые: В Солнечной системе потерялась суперземля
Ученые утверждают, что в Солнечной системе должна существовать еще одна огромная планета, которая причисляется к разряду суперземель. Так называют миры с твердой поверхностью, схожие с планетами земной группы, но намного превосходящие нашу Землю по размерам. Посредством самых современных технологий близ …
|
7 февраля 2017, 09:43
|
Ученые раскрыли формулу победы при получении премии «Оскар»
Ученые из Англии, Нидерландов и Австралии проанализировали статистику получения престижной премии «Оскар» и сделали умозаключение, что на оценки авторитетного жюри оказывает влияние гражданство претендента. Об этом исследовании рассказывается на страницах British Journal of Psychology.
|
6 февраля 2017, 05:33
|
РКК «Энергия» собирается запускать микроспутники с грузовиков «Прогресс»
Ученые из корпорации "Энергия" предложили российским научным учреждениям новую схему запуска небольших космических сателлитов, предполагающую использование грузовика "Прогресс МС". Об этом со ссылкой на сотрудников корпорации рассказывает ТАСС. Первый микроспутник на борту грузовика отправят в космос в 2017 году. Заказчик …
|
6 февраля 2017, 05:02
|
Ученые открыли, как улучшить способность головного мозга к обучению
Американские ученые создали новый метод улучшения способности человеческого мозга к обучению. Открытие было сделано в Университете Брауна.
|
6 февраля 2017, 04:17
|
Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей
Ученые установили связь между интеллектом детей и наличием рыбных блюд в их рационе. Они говорят, что употребление рыбы два раза в неделю заметно увеличивает умственную активность ребенка.
|
6 февраля 2017, 11:52