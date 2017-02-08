Ученые из Соединенных Штатов определили, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт с жителями Земли. Они говорят, что большую часть существования нашей планеты она представлялась необитаемой космическим существам.
По словам ученых, 2 млрд лет назад на Земле были лишь организмы, которые не нуждались в кислороде. Последний фактически не вырабатывался, и полноценная жизнь появиться здесь просто не могла. При этом инопланетяне, которые, наверное, искали контакт с иными цивилизациями, даже не допускали, что на нашей планете может быть что-то живое.
Теперь же, говорят специалисты, у других цивилизаций существует новая проблема с обнаружением на Земле жизни. В настоящее время атмосфера очень изменилась, и из-за особого состава газов земная поверхность выглядит практически матовой. Это не походит на населенную планету, и едва ли инопланетяне в ближайшее время обратят на нас внимание, резюмируют американские исследователи.
|
Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса
Пристрастие к селфи может являться следствием недовольства своей сексуальной жизнью. Так считают американские ученые из Университета Массачусетса, которые исследовали связь между числом снимков-селфи в соцсетях и особенностями сексуальных отношений разных людей.
|
8 февраля 2017, 12:21
|
Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле
Геологи определили, что глобальное изменение состава земной атмосферы, которому дали наименование «кислородная катастрофа», случилось на 100 млн лет ранее, чем считали ученые прежде. Итоги соответствующего исследования появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
|
8 февраля 2017, 09:34
|
Российские ученые разрабатывают «банк последствий» падений метеоритов
Ученые в России намерены создать информационную систему эффективного предупреждения последствий падения метеоритов на нашу планету. Представитель РАН Борис Шустов заявил журналистам, что исследователи получили грант на создание соответствующего программного обеспечения.
|
8 февраля 2017, 09:31
|
Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений
|
7 февраля 2017, 05:07
|
Китай в космосе испытает беспилотник на солнечной энергии
Китайские ученые проинформировали общественность о планах в 2017 году запустить в космос беспилотник на солнечных батареях. По данным агентства «Синьхуа», в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики заявили, что аппарат прошел испытания в обычных условиях.
|
7 февраля 2017, 03:14
|
Ученые: В Солнечной системе потерялась суперземля
Ученые утверждают, что в Солнечной системе должна существовать еще одна огромная планета, которая причисляется к разряду суперземель. Так называют миры с твердой поверхностью, схожие с планетами земной группы, но намного превосходящие нашу Землю по размерам. Посредством самых современных технологий близ …
|
7 февраля 2017, 09:43
|
РКК «Энергия» собирается запускать микроспутники с грузовиков «Прогресс»
Ученые из корпорации "Энергия" предложили российским научным учреждениям новую схему запуска небольших космических сателлитов, предполагающую использование грузовика "Прогресс МС". Об этом со ссылкой на сотрудников корпорации рассказывает ТАСС. Первый микроспутник на борту грузовика отправят в космос в 2017 году. Заказчик …
|
6 февраля 2017, 05:02
|
На имитацию полета на Луну Россия и Италия выделят 40 млн евро
Бюджет совместного российско-итальянского проекта по наземной изоляции исследователей в процессе подготовки к перспективным экспедициям на Луну и Марс составит порядка €40 млн. Об этом представителей СМИ проинформировал итальянский эксперт проекта Сауро Аддитати.
|
6 февраля 2017, 02:51
|
Ученые NASA разработали тест для выявления инопланетной жизни
Ученые из космического ведомства Соединенных Штатов утверждают, что создали принципиально новый способ, который дает возможность отыскать присутствие жизни на разных планетах. По их словам, благодаря анализу аминокислот появится возможность обнаружить инопланетян.
|
30 января 2017, 09:31
|
Ученые: Люди произошли от инопланетян
|
25 января 2017, 09:36
|
Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО
Этим летом над Землей может проследовать загадочный неопознанный объект. Об этом информируют представители международной группы ученых, которые до сих пор не установили его природу. Ряд экспертов утверждает, что это космический аппарат инопланетной цивилизации.
|
23 января 2017, 10:08
|
Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе
Ученые американского космического агентства NASA обнародовали фотографию инопланетянина, который охотится за марсоходом Curiosity. Специалисты говорят, что это живое существо.
|
16 января 2017, 11:01