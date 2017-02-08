Американские ученые из Колумбийского университета утверждают, что все жители Земли являются инопланетянами. По утверждению специалистов, прежде жизнь возникла на Марсе, а далее на астероиде перенеслась на нашу планету.

Впервые такая теория была озвучена еще в 1871 году. Гипотеза под наименованием …