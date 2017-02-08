12
22
11
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888P                              8888888888            .d8888b.  
       d88P                               888                  d88P  Y88b 
      d88P                                888                         888 
     d88P     888d888   .d88888  888d888  8888888     888d888       .d88P 
    d88P      888P"    d88" 888  888P"    888         888P"     .od888P"  
   d88P       888      888  888  888      888         888      d88P"      
  d88P        888      Y88b 888  888      888         888      888"       
 d8888888888  888       "Y88888  888      8888888888  888      888888888  
                            888                                           
                            888                                           
                            888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса

Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса

Пристрастие к селфи может являться следствием недовольства своей сексуальной жизнью. Так считают американские ученые из Университета Массачусетса, которые исследовали связь между числом снимков-селфи в соцсетях и особенностями сексуальных отношений разных людей.
К работе специалисты привлекли более 200 тысяч пользователей социальных 

8 февраля 2017, 12:21
Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле

Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле

Геологи определили, что глобальное изменение состава земной атмосферы, которому дали наименование «кислородная катастрофа», случилось на 100 млн лет ранее, чем считали ученые прежде. Итоги соответствующего исследования появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые располагают сегодня 

8 февраля 2017, 09:34
Российские ученые разрабатывают «банк последствий» падений метеоритов

Российские ученые разрабатывают «банк последствий» падений метеоритов

Ученые в России намерены создать информационную систему эффективного предупреждения последствий падения метеоритов на нашу планету. Представитель РАН Борис Шустов заявил журналистам, что исследователи получили грант на создание соответствующего программного обеспечения.
Как отметил ученый, в случае различных стихийных бедствий имеется очень 

8 февраля 2017, 09:31
Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые в ходе недавнего опроса определили, какие качества должны иметь партнеры, чтобы их отношения оказались продолжительными. Как выяснилось, 97% женщин и 74% мужчин, участвовавших в опросе, желают, чтобы у их спутников был стабильный заработок.
Вместе с тем, для 92% мужчин 

7 февраля 2017, 05:07
Китай в космосе испытает беспилотник на солнечной энергии

Китай в космосе испытает беспилотник на солнечной энергии

Китайские ученые проинформировали общественность о планах в 2017 году запустить в космос беспилотник на солнечных батареях. По данным агентства «Синьхуа», в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики заявили, что аппарат прошел испытания в обычных условиях.
Размах крыльев беспилотника - более сорока метров. 

7 февраля 2017, 03:14
Ученые: В Солнечной системе потерялась суперземля

Ученые: В Солнечной системе потерялась суперземля

Ученые утверждают, что в Солнечной системе должна существовать еще одна огромная планета, которая причисляется к разряду суперземель. Так называют миры с твердой поверхностью, схожие с планетами земной группы, но намного превосходящие нашу Землю по размерам. Посредством самых современных технологий близ 

7 февраля 2017, 09:43
РКК «Энергия» собирается запускать микроспутники с грузовиков «Прогресс»

РКК «Энергия» собирается запускать микроспутники с грузовиков «Прогресс»

Ученые из корпорации "Энергия" предложили российским научным учреждениям новую схему запуска небольших космических сателлитов, предполагающую использование грузовика "Прогресс МС". Об этом со ссылкой на сотрудников корпорации рассказывает ТАСС. Первый микроспутник на борту грузовика отправят в космос в 2017 году. Заказчик 

6 февраля 2017, 05:02
На имитацию полета на Луну Россия и Италия выделят 40 млн евро

На имитацию полета на Луну Россия и Италия выделят 40 млн евро

Бюджет совместного российско-итальянского проекта по наземной изоляции исследователей в процессе подготовки к перспективным экспедициям на Луну и Марс составит порядка €40 млн. Об этом представителей СМИ проинформировал итальянский эксперт проекта Сауро Аддитати.
По его словам, в рамках предстоящей деятельности будут 

6 февраля 2017, 02:51
Ученые NASA разработали тест для выявления инопланетной жизни

Ученые NASA разработали тест для выявления инопланетной жизни

Ученые из космического ведомства Соединенных Штатов утверждают, что создали принципиально новый способ, который дает возможность отыскать присутствие жизни на разных планетах. По их словам, благодаря анализу аминокислот появится возможность обнаружить инопланетян.
Как поясняют ученые, для этого потребуется получить пробу льда 

30 января 2017, 09:31
Ученые: Люди произошли от инопланетян

Ученые: Люди произошли от инопланетян

Американские ученые из Колумбийского университета утверждают, что все жители Земли являются инопланетянами. По утверждению специалистов, прежде жизнь возникла на Марсе, а далее на астероиде перенеслась на нашу планету.
Впервые такая теория была озвучена еще в 1871 году. Гипотеза под наименованием 

25 января 2017, 09:36
Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО

Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО

Этим летом над Землей может проследовать загадочный неопознанный объект. Об этом информируют представители международной группы ученых, которые до сих пор не установили его природу. Ряд экспертов утверждает, что это космический аппарат инопланетной цивилизации.
По мнению ученых, особенности движения вычисленного ими 

23 января 2017, 10:08
Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе

Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе

Ученые американского космического агентства NASA обнародовали фотографию инопланетянина, который охотится за марсоходом Curiosity. Специалисты говорят, что это живое существо.
Как сообщают зарубежные СМИ, появилось подтверждение того, что люди являются не единственными разумными существами во Вселенной. Впрочем, доказательств по поводу перемещений 

16 января 2017, 11:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна