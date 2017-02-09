В НИИ гриппа в Санкт-Петербурге начались испытания новой вакцины от гриппа. Новое средство собираются опробовать на добровольцах в самом скором времени.
Эксперименты на лабораторных мышах и морских свинках продемонстрировали безопасность и иммуногенность этого лекарства. Как поясняют ученые, препарат устойчив к вирусам гриппа, что очень актуально с учетом периодических вспышек заболевания в разных регионах страны.
Вакцина была создана совместно специалистами двух стран. Речь идет о специалистах Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Республики Казахстан и петербургского НИИ гриппа.
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