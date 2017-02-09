Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны Ученые назвали дни недели, когда с большей долей вероятности можно увидеть вещие сны. По их утверждениям, сновидения с воскресенья на понедельник чаще всего зависят от эмоциональной усталости людей, и придавать им большое значение не нужно. Специалисты даже рекомендуют быстрее их …