9
20
56
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.    .d8888b.    .d8888b.   88888888888   .d8888b.    .d88888b.  
           d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b      888      d88P  Y88b  d88P" "Y88b 
           Y88b.              888  888    888      888      Y88b. d88P  888     888 
  .d8888b   "Y888b.         .d88P  888             888       "Y88888"   888     888 
 d88P"         "Y88b.   .od888P"   888             888      .d8P""Y8b.  888     888 
 888             "888  d88P"       888    888      888      888    888  888 Y8b 888 
 Y88b.     Y88b  d88P  888"        Y88b  d88P      888      Y88b  d88P  Y88b.Y8b88P 
  "Y8888P   "Y8888P"   888888888    "Y8888P"       888       "Y8888P"    "Y888888"  
                                                                               Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые установили, чем кофе вредит женщинам

Ученые установили, чем кофе вредит женщинам

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что употребление трех и более чашек кофе в день может причинить вред женскому организму. Такое количество кофеина способно вызвать хронические заболевания.
Как показали результаты исследований, бодрящий напиток ускоряет формирование в моче цитратов кальция и магния. 

9 февраля 2017, 04:31
Ученые на Марсе обнаружили следы опасных метеоритов

Ученые на Марсе обнаружили следы опасных метеоритов

Ученые при помощи специальной аппаратуры обнаружили на Марсе следы десяти загадочных метеоритов. Как сообщается, они оказались сравнительно новыми, и по поводу их происхождения мнения астрофизиков разошлись.
По словам ученых, такие небесные тела могут таить серьезную опасность. На Земле подобные метеориты 

9 февраля 2017, 03:15
Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны

Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны

Ученые назвали дни недели, когда с большей долей вероятности можно увидеть вещие сны. По их утверждениям, сновидения с воскресенья на понедельник чаще всего зависят от эмоциональной усталости людей, и придавать им большое значение не нужно. Специалисты даже рекомендуют быстрее их 

9 февраля 2017, 11:56
Российские астрономы из МГУ создали каталог 800 тысяч галактик

Российские астрономы из МГУ создали каталог 800 тысяч галактик

Российские астрономы МГУ имени М.В. Ломоносова вместе с французскими учеными создали каталог RCSED, в котором собрана информация о 800 тыс. галактик. Об рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета. Это самый большой в мире однородный набор данных для галактик.
В 

9 февраля 2017, 10:31
Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Это произошло в Богатовском районе. По словам родителей, у мальчика не сбивалась высокая температура, тело покрылось пятнами. Его госпитализировали в районную больницу, но спасти не удалось.
По предварительным данным, малыш был болен редкой формой гриппа. Сейчас по факту проводится проверка. 

8 февраля 2017, 03:30
Самарцев атакует гонконгский грипп

Самарцев атакует гонконгский грипп

По результатам лабораторного мониторинга за последнюю неделю среди респираторных вирусов, атакующих жителей региона, преобладает грипп типа А (H3N2), который еще называют гонконгским. Это молодой штамм, который пока недостаточно изучен. Он способен спровоцировать у человека развитие осложнений с геморрагическими поражениями.
Отметим, 

8 февраля 2017, 02:09
Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Заболеваемость гриппом и ОРВИ особенно высока среди детей в возрасте 7-14 лет.
По данным областного Роспотребнадзора за минувшую неделю в регионе зарегистрировано более 18 тысяч заразившихся. Из них 8 тысяч - жители Самары.
По совокупному населению недельный эпидемический порог был 

7 февраля 2017, 06:02
На Самарскую область наступают вирусы

На Самарскую область наступают вирусы

По данным областного Роспотребнадзора, в Самаре эпидпорог по гриппу превышен более чем на 35%. В  школах карантин.
Эксперты посчитали, что в прошлую неделю в регионе было зарегистрировано почти 17 000 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И это только официальная статистика. 

25 января 2017, 10:06
Ученые: первенцы в семье болеют чаще других детей

Ученые: первенцы в семье болеют чаще других детей

Ученые утверждают, что первенец в семье болеет гораздо чаще, он более подвержен ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Такой вывод сделали специалисты из Техаса в результате масштабных исследований.
По словам ученых, причиной всему могут быть завышенные требования взрослых. Именно таким 

16 января 2017, 03:50
Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Классы пустуют. Каникулы продлили до 12 января включительно. Цель таких мер - разобщить детей, которые в первую очередь подвержены сезонным вирусам. При этом сами ученики в эти дни наоборот стараются общаться друг с другом как можно больше. 

За минувшую неделю число 

10 января 2017, 07:11
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. Сейчас готовится постановление главного санитарного врача города 

10 января 2017, 11:03
Ученые назвали пять животных, которые могут лечить людей

Ученые назвали пять животных, которые могут лечить людей

Международная группа ученых провела серию исследований и установила, какие домашние животные могут лечить людей. Частично заменить лекарства человеку могут кошки, собаки, лошади, пчелы и змеи. Они способны избавить как от физических недугов, так и от психических. Наиболее полезными эксперты назвали 

14 декабря 2016, 12:42
Российские ученые создали вакцину для лечения рака у домашних животных

Российские ученые создали вакцину для лечения рака у домашних животных

Российские ученые из Новосибирска изобрели вакцину для лечения рака у животных. Препарат помогает вырабатывать антитела, способные полностью подавить метастазы. Уже проведены лабораторные опыты на мышах.
В процессе исследований полностью выздоровели 90% животных. Максимальный эффект от нового препарата достигается, если его 

29 ноября 2016, 02:20
Ученые разработали вакцину против алкоголизма

Ученые разработали вакцину против алкоголизма

Американские ученые создали инновационную вакцину против алкоголизма с помощью гена, отвечающего за плохие привычки. Принцип действия вакцины заключается в том, чтобы вызывать у пациентов отвращение к алкогольным напиткам. 
Разработанный учеными препарат от алкоголизма развивает в людях непереносимость спиртного. Это средство уже 

8 ноября 2016, 07:03
Создана РНК-вакцина от любых болезней

Создана РНК-вакцина от любых болезней

Американские специалисты разработали предварительную вакцину, которую можно применять для лечения любых эпидемических болезней. Опыты проводились в Массачусетском технологическом институте.
В частности, в результате серии исследований были получены антигены к Эболе, свиному гриппу и токсоплазме. Их эффективность, как утверждается, составила сто 

5 июля 2016, 09:35
Создана универсальная вакцина против всех видов рака

Создана универсальная вакцина против всех видов рака

Интернациональный коллектив исследователей близок к разработке вакцины против рака. Об этом сообщил сразу целый ряд информационных агентств.
Создание нового препарата осуществляют в Институте изучения онкологических заболеваний Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга. По утверждению авторов разработки, они смогли получить вакцину с 

2 июня 2016, 09:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна