Специалисты из университета Сент-Луиса установили, что человеческий мозг в процессе решения серьезной задачи расходует на 5% больше энергии, чем на так называемое фоновое времяпрепровождение. По словам авторов недавнего исследования, зачастую умные мысли появляются ночью либо когда человек бездельничает.
Как показали эксперименты, когда человек отдыхает, его мозг совершает работу, анализируя прежние события. Нередко в такие минуты возникают удачные идеи, помогающие в решении той или иной задачи.
Ученые из Соединенных Штатов сравнили мозг с оркестром, в котором различные зоны – это отдельные инструменты. Образно говоря, если возникла непростая проблема, в ход пускаются «ударные», совершается усилие, а концентрация внимания возрастает, и «струнные и духовые» в это время не звучат. При таком раскладе области мозга принимаются делиться друг с другом полезной информацией - и так рождаются удачные идеи.
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