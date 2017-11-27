Научные специалисты из Университета Техаса (США) во время очередного исследования установили, что мозг людей, которые чрезмерно трудятся, сохраняет «ясный ум» и высокую скорость мышления до старости.

В эксперименте участвовало 330 пожилых респондентов в возрасте от 50 до 89 лет.

Выяснилось, что люди, …