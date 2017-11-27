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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 ноября 2017г 
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Ученые научились читать мысли других людей

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10 марта 2017, 11:33
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Российские ученые научились видеть мысли пациентов

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Данная информация фактически помогает ученым определить мысли человека. В новейшем 

19 декабря 2016, 09:16
Ученые: Мозг трудоголиков сохраняет ясность мышления до самой старости

Ученые: Мозг трудоголиков сохраняет ясность мышления до самой старости

Научные специалисты из Университета Техаса (США) во время очередного исследования установили, что мозг людей, которые чрезмерно трудятся, сохраняет «ясный ум» и высокую скорость мышления до старости.

В эксперименте участвовало 330 пожилых респондентов в возрасте от 50 до 89 лет.

Выяснилось, что люди, 

4 июня 2016, 02:07
Ученые впервые вырастили в пробирке мозг взрослого человека

Ученые впервые вырастили в пробирке мозг взрослого человека

Американские ученые разработали новую технологию, благодаря которой им удалось вырастить клетки мозга взрослого человека в пробирке. Полученные образцы ученые планируют использовать для выявления влияния различных факторов на мозг. Специалистам удалось вырастить мозг при помощи клеток кожи. Ученые заявляют, что созданный 
9 октября 2015, 06:59
СМИ: Ученым удалось вырастить копию человеческого мозга

СМИ: Ученым удалось вырастить копию человеческого мозга

Группе исследователей из университета штата Огайо (США) удалось вырастить в лаборатории человеческий мозг. Орган соответствует мозгу эмбриона на пятинедельной стадии развития. В нем воспроизведены 99 процентов генов, которые присутствуют в оригинальном мозге, однако отсутствует кровеносная система.

По словам ученых, 
23 августа 2015, 05:26
Ученые: В мозге человека содержится карта социальных связей

Ученые: В мозге человека содержится карта социальных связей

Группе исследователей удалось установить, что в гиппокампе головного мозга человека хранится информация о социальных отношениях. Данная часть мозга отвечает за ориентацию в пространстве и оценку расстояний; кроме того, она дает человеку возможность определять степень близости с другими людьми. Гиппокамп располагается 
4 июля 2015, 03:56
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