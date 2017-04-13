Внешний вид первых динозавров определили ученые из Соединенных Штатов, информирует портал Nation News. Как оказалось, ящеры имели хвосты длиной два метра, а перемещались на четырех лапах.
Известный ученый Кен Ангельчук, работающий в Полевом музее естественной истории в Чикаго, говорит, что ответы на спорные вопросы в истории динозавров были найдены после обнаружения останков Teleocrater rhadinus. Доисторические обитатели нашей планеты больше были похожи на крокодилов, а не на птиц.
Teleocrater rhadinus - предок динозавров, живший порядка 245 млн лет назад. Останки этих особей находили еще в 30-х годах прошлого столетия. Впрочем, тогда они были неполными. Целый скелет Teleocrater rhadinus попал в руки специалистов недавно. Это существо оказалось недостающим элементом эволюции динозавров.
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