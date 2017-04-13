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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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13 апреля 2017, 05:24
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Ученые обнаружили следы древнего вируса в ДНК человека

Ученые обнаружили следы древнего вируса в ДНК человека

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13 апреля 2017, 09:50
Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

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При этом можно достичь желаемого результата, бегая хотя бы один раз в неделю. Только 

13 апреля 2017, 09:44
Самопроизвольное развязывание шнурков научно обосновано

Самопроизвольное развязывание шнурков научно обосновано

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Кроме того, удалось выяснить, 

12 апреля 2017, 05:09
Палеонтологи обнаружили «парк Юрского периода» на побережье Австралии

Палеонтологи обнаружили «парк Юрского периода» на побережье Австралии

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28 марта 2017, 01:59
Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

Стали известны результаты исследования находки, сделанной у села Кашпир в районе Сызрани. В 2012 году сотрудник местного краеведческого музея Александр Евграфов обнаружил на берегу Волги крупную кость весом 7 килограммов и длиной 25 сантиметров. Информация о новом экспонате не оглашалась 
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Ученые доказали, что динозавров убили тьма и холод

Ученые доказали, что динозавров убили тьма и холод

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Как считают германские ученые, древние представители фауны прекратили свое существование по причине отсутствия тепла и света. 

26 января 2017, 02:28
Ученые: Древние млекопитающие страдали от рака еще 255 млн лет назад

Ученые: Древние млекопитающие страдали от рака еще 255 млн лет назад

Древние млекопитающие, жившие на Земле 225 миллионов лет назад, тоже страдали раковыми заболеваниями. Ученые-палеонтологи Вашингтонского университета в Сиэтле нашли на зубах «саблезубых» звероящеров доброкачественные опухоли. Об этом сообщает издание JAMA Oncology.
Свое открытие ученые сделали неожиданно, когда пытались исследовать механизм 

9 декабря 2016, 01:02
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