В процессе строительства в одной из китайских провинций мужчина нашел доисторическую кладку из 5 яиц динозавра. Очень важный в плане исследований артефакт был обнаружен близ населенного пункта Фошань на юге КНР.
Ученые сделали вывод, что находка относится к Меловому периоду. Кладка была сделана перед глобальной катастрофой, в результате которой динозавры исчезли с лица Земли.
Отложенные травоядными ящерами яйца имеют длину 13–14 сантиметров и весьма толстую скорлупу. Их собираются передать на хранение в местный музей. Их доскональное изучение даст возможность уточнить порядок перемены климата в регионе, который позднее стал южным Китаем.
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