Австралийские палеонтологи воспроизвели облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад Ученые из Австралии воссоздали облик женщины, жившей в пещере Там-Лод в Таиланде 13 тысяч лет назад. Об этом рассказывается на страницах издания Antiquity.

Специалисты утверждают, что во внешности древней обитательницы много общего с сегодняшними представительницами прекрасного пола из Юго-Восточной Азии. …