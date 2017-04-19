10
29
32
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.             Y88b   d88P  8888888b.                           
 d88P  Y88b  d88P  Y88b             Y88b d88P   888   Y88b                          
 888    888  888                     Y88o88P    888    888                          
 Y88b. d888  888d888b.   888  888     Y888P     888   d88P  888  888  888   .d88888 
  "Y888P888  888P "Y88b  888  888      888      8888888P"   888  888  888  d88" 888 
        888  888    888  Y88  88P      888      888         888  888  888  888  888 
 Y88b  d88P  Y88b  d88P   Y8bd8P       888      888         Y88b 888 d88P  Y88b 888 
  "Y8888P"    "Y8888P"     Y88P        888      888          "Y8888888P"    "Y88888 
                                                                                888 
                                                                                888 
                                                                                888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В египетском храме Карнак ученые нашли фрески с НЛО

В египетском храме Карнак ученые нашли фрески с НЛО

В египетском храме Карнак ученые нашли древние фрески с изображениями, которые могут быть приняты за НЛО. По словам экспертов, они обнаружили схему звездного неба с загадочными объектами.
Фреска выполнена на потолке гробницы. На ней различимы известные в настоящее время созвездия. 

19 апреля 2017, 09:54
Ученые предсказали очередную дату конца света

Ученые предсказали очередную дату конца света

По прогнозам ученых, в 2017 году с нашей планетой может столкнуться небесное тело гигантских размеров. Об этом рассказывает The Mirror.
По информации издания, международная группа специалистов нашла в космосе объект, который на большой скорости направляется к Земле. Согласно предварительным расчетам, 

18 апреля 2017, 03:35
Ученые научились читать чужие мысли

Ученые научились читать чужие мысли

Японские специалисты разработали прибор, позволяющий читать мысли людей. Ученые считают, что в перспективе он окажется незаменимым помощником для тех, кто не имеет возможности говорить в результате травмы либо заболевания.
Как поясняют эксперты, устройство действует на основе электроэнцефалограммы и может обрабатывать 

18 апреля 2017, 01:20
Австралийские палеонтологи воспроизвели облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад

Австралийские палеонтологи воспроизвели облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад

Ученые из Австралии воссоздали облик женщины, жившей в пещере Там-Лод в Таиланде 13 тысяч лет назад. Об этом рассказывается на страницах издания Antiquity.
Специалисты утверждают, что во внешности древней обитательницы много общего с сегодняшними представительницами прекрасного пола из Юго-Восточной Азии. 

18 апреля 2017, 11:31
Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс

Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс

Ученые обнаружили, что в Северной Америке исчезла одна из рек. Свое существование практически прекратила река Слимс в Юконе.
Как объясняют специалисты, причиной необычного явления оказалось отступление вглубь материка одного из наиболее крупных в регионе ледников Каскавулш. "Пропажу" смогли заметить на 

18 апреля 2017, 10:19
Яйца динозавра с эмбрионом внутри нашли в Аргентине

Яйца динозавра с эмбрионом внутри нашли в Аргентине

Ученые нашли яйца динозавров в провинции Неукен на юге Аргентины. Как рассказывает издание Теlam, их возраст оценивается в 70 млн лет.
Раскопки велись рядом с селением Агуада-Сан-Роке. Утверждается, что сохранились даже останки эмбрионов динозавров. Теперь палеонтологам предстоит их тщательно изучить.

17 апреля 2017, 09:14
Ученые установили, как выглядели предки динозавров

Ученые установили, как выглядели предки динозавров

Внешний вид первых динозавров определили ученые из Соединенных Штатов, информирует портал Nation News. Как оказалось, ящеры имели хвосты длиной два метра, а перемещались на четырех лапах.
Известный ученый Кен Ангельчук, работающий в Полевом музее естественной истории в Чикаго, говорит, что 

13 апреля 2017, 03:26
Палеонтологи обнаружили «парк Юрского периода» на побережье Австралии

Палеонтологи обнаружили «парк Юрского периода» на побережье Австралии

На территории Австралии ученые нашли следы 21 вида динозавров. Они располагаются на 25-километровом участке береговой линии к северу от Брума, сообщает издание Journal of Vertebrate Paleontology.
Палеонтологи установили различные типы следов доисторических животных, в числе которых - единственное свидетельство существования 

28 марта 2017, 01:59
Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

Стали известны результаты исследования находки, сделанной у села Кашпир в районе Сызрани. В 2012 году сотрудник местного краеведческого музея Александр Евграфов обнаружил на берегу Волги крупную кость весом 7 килограммов и длиной 25 сантиметров. Информация о новом экспонате не оглашалась 
6 марта 2017, 11:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна