Ученые нашли яйца динозавров в провинции Неукен на юге Аргентины. Как рассказывает издание Теlam, их возраст оценивается в 70 млн лет.
Раскопки велись рядом с селением Агуада-Сан-Роке. Утверждается, что сохранились даже останки эмбрионов динозавров. Теперь палеонтологам предстоит их тщательно изучить.
Ученые уже высказывали идею превратить данную местность в специальный парк. В этом регионе периодически обнаруживают гнезда динозавров. Многие находки оказываются в хорошем состоянии, ведь эта местность в древности была заболоченной, а впоследствии покрылась вулканическими отложениями.
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