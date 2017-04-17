11
49
01
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.   8888888b.   888    888  8888888888   .d8888b.                 
           d88P  Y88b  888   Y88b  888    888  888         d88P  Y88b                
           888    888  888    888  888    888  888         888    888                
  .d88b.   888         888   d88P  8888888888  8888888     888         88888b.d88b.  
 d8P  Y8b  888         8888888P"   888    888  888         888         888 "888 "88b 
 88888888  888    888  888         888    888  888         888    888  888  888  888 
 Y8b.      Y88b  d88P  888         888    888  888         Y88b  d88P  888  888  888 
  "Y8888    "Y8888P"   888         888    888  8888888888   "Y8888P"   888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути

Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути

В западных научных изданиях появился труд на тему поисков представителей иноземного разума за границами Млечного Пути. Своими соображениями поделился исследователь Джей Олсон из Университета Айдахо.
По словам физика из Соединенных Штатов, одними из основных причин того, что цивилизации покидают свои 

17 апреля 2017, 11:39
Ученые назвали три главные причины лишнего веса

Ученые назвали три главные причины лишнего веса

Канадские ученые из университета имени Саймона Фрейзера осуществили продолжительное исследование и выяснили, что современные блага цивилизации являются основными причинами лишнего веса и ожирения. Проанализировав информацию о 150 тысячах человек из 17 государств, специалисты утверждают, что машина, телевизор и компьютер стали 

17 апреля 2017, 09:49
Ученые определили оптимальный для принятия спонтанных решений возраст

Ученые определили оптимальный для принятия спонтанных решений возраст

Ученые из Португалии сделали вывод, что люди чаще склонны принимать спонтанные решения в 25-летнем возрасте. О недавнем исследовании рассказывает издание PLOS Computational Biology.
Специалисты изучили возможность принимать неожиданное решение в процессе экспериментов с участием 3,4 тысяч человек возрастом от 4 

14 апреля 2017, 03:32
Ученые назвали способы «замедлить» время в отпуске

Ученые назвали способы «замедлить» время в отпуске

Группа ученых из Соединенных Штатов и Англии установила, что время отпуска вполне реально продлить. Для этого существуют 2 основных способа.
Американский нейрофизиолог Дэвид Иглман говорит, что «затормозить» отдых помогут экстремальные ощущения. Скажем, прыжок с парашютом или банджи-джампинг вызовут ощущения страха, 

14 апреля 2017, 10:03
Ученые объяснили, как правильно заваривать чай

Ученые объяснили, как правильно заваривать чай

Чай следует заваривать, поместив максимум на одну минуту в микроволновую печь, убежден ученый из Нового Южного Уэльса Кванг Вонг. В результате популярный напиток будет максимально эффективным для здоровья.
По мнению исследователя, самый лучший вариант - это положить в чашку с 

13 апреля 2017, 05:24
Ученые установили, как выглядели предки динозавров

Ученые установили, как выглядели предки динозавров

Внешний вид первых динозавров определили ученые из Соединенных Штатов, информирует портал Nation News. Как оказалось, ящеры имели хвосты длиной два метра, а перемещались на четырех лапах.
Известный ученый Кен Ангельчук, работающий в Полевом музее естественной истории в Чикаго, говорит, что 

13 апреля 2017, 03:26
Палеонтологи обнаружили «парк Юрского периода» на побережье Австралии

Палеонтологи обнаружили «парк Юрского периода» на побережье Австралии

На территории Австралии ученые нашли следы 21 вида динозавров. Они располагаются на 25-километровом участке береговой линии к северу от Брума, сообщает издание Journal of Vertebrate Paleontology.
Палеонтологи установили различные типы следов доисторических животных, в числе которых - единственное свидетельство существования 

28 марта 2017, 01:59
Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

Стали известны результаты исследования находки, сделанной у села Кашпир в районе Сызрани. В 2012 году сотрудник местного краеведческого музея Александр Евграфов обнаружил на берегу Волги крупную кость весом 7 килограммов и длиной 25 сантиметров. Информация о новом экспонате не оглашалась 
6 марта 2017, 11:42
Ученые доказали, что динозавров убили тьма и холод

Ученые доказали, что динозавров убили тьма и холод

Ученые из Потсдамского института изучения изменений климата определили, вследствие чего 65 миллионов лет назад вымерли динозавры. Об очередном исследовании сообщает издание Tribune de Genève.
Как считают германские ученые, древние представители фауны прекратили свое существование по причине отсутствия тепла и света. 

26 января 2017, 02:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна