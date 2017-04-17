Ученые определили оптимальный для принятия спонтанных решений возраст Ученые из Португалии сделали вывод, что люди чаще склонны принимать спонтанные решения в 25-летнем возрасте. О недавнем исследовании рассказывает издание PLOS Computational Biology.

Специалисты изучили возможность принимать неожиданное решение в процессе экспериментов с участием 3,4 тысяч человек возрастом от 4 …